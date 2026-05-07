Пентагон запросил более 30 млрд. долл. на оборонное производство

ЦАМТО, 6 мая. США запрашивают более 30 млрд. долл. на развитие оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков, выяснило "РИА Новости", изучив документы Пентагона.

Вашингтон хочет замкнуть всю производственную цепочку внутри страны – от добычи сырья до выпуска готового оружия, следует из бюджетных документов на 2027 ф.г.

Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы: 6,81 и 6,36 млрд. долл., соответственно. В числе приоритетов – добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооружений, отмечает "РИА Новости".

Также на производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается 5,65 млрд. долл., на судостроение – 4,27 млрд. долл. Гиперзвуковые технологии могут получить 1,41 млрд. долл., аккумуляторы – 2,1 млрд. долл., микроэлектроника – 1,78 млрд. долл.

В 2026 ф.г. на те же цели было выделено лишь 1,32 млрд. долл., выяснило "РИА Новости". Таким образом, Пентагон намерен в 22 раза увеличить расходы на национальное военное производство.