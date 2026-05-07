Войти
ЦАМТО

Пентагон запросил более 30 млрд. долл. на оборонное производство

354
0
0
Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: Andrew Harnik/AP

ЦАМТО, 6 мая. США запрашивают более 30 млрд. долл. на развитие оборонного производства, чтобы избавиться от зависимости от иностранных поставщиков, выяснило "РИА Новости", изучив документы Пентагона.

Вашингтон хочет замкнуть всю производственную цепочку внутри страны – от добычи сырья до выпуска готового оружия, следует из бюджетных документов на 2027 ф.г.

Крупнейшие статьи расходов приходятся на химическое производство и редкоземельные материалы: 6,81 и 6,36 млрд. долл., соответственно. В числе приоритетов – добыча галлия, германия и титана, необходимых для современных вооружений, отмечает "РИА Новости".

Также на производство ракет, боеприпасов и двигателей запрашивается 5,65 млрд. долл., на судостроение – 4,27 млрд. долл. Гиперзвуковые технологии могут получить 1,41 млрд. долл., аккумуляторы – 2,1 млрд. долл., микроэлектроника – 1,78 млрд. долл.

В 2026 ф.г. на те же цели было выделено лишь 1,32 млрд. долл., выяснило "РИА Новости". Таким образом, Пентагон намерен в 22 раза увеличить расходы на национальное военное производство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 13:32
  • 70
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 12:04
  • 539
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.05 11:26
  • 1
Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус
  • 07.05 10:28
  • 1
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 10:21
  • 1
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 07:47
  • 1
«Западный мир сосредоточен на том, чтобы нанести нам максимальный урон»
  • 07.05 07:17
  • 7
Искусственный интеллект на поле боя
  • 07.05 05:12
  • 0
Комментарий к "Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)"
  • 07.05 04:45
  • 6
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 02:53
  • 3
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 07.05 02:47
  • 10
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 22:59
  • 15729
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО