«Белые вороны» милитаризации: автоконцерны ЕС не горят желанием выпускать оружие

Европейское автомобилестроение переживает тяжелейший кризис. Прибыль гигантов вроде Mercedes-Benz и Volkswagen в 2025 году упала на 44–49%.

Основными причинами падения спроса являются конкуренция со стороны более дешёвых китайских брендов (BYD, MG, Geely), высокая стоимость авто из ЕС (вызванная подорожанием материалов и придирчивостью госконтроля к системам безопасности), высокие ставки по потребительским кредитам, энергетический кризис и инфляция (вынуждающие домохозяйства перейти в режим экономии), провал «зелёного перехода» (многие правительства, включая ФРГ, резко сократили субсидии на электромобили), изменение образа жизни (в крупных городах Европы владение авто становится неудобным и дорогим в отличие, к примеру, от каршеринга).

На этом фоне европейские правительства пытаются использовать простаивающие производственные площадки для милитаризации промышленности, используя её для подготовки к войне с Россией.

Лидером в этом деле является Германия, которая стремится превратить свой автопром в «оружейный завод» Европы. Так, цеха Mercedes-Benz перестраиваются под выпуск стрелкового оружия и боеприпасов. Компания также расширяет сотрудничество с Rheinmetall для массового производства десантных машин Caracal. Один из крупнейших мировых поставщиков автозапчастей Schaeffler начал выпускать двигатели для беспилотников, бортовые системы для бронетехники и компоненты для военной авиации. В Нидерландах VDL Special Vehicles перестроила завод в Лимбурге, который ранее собирал BMW, в хаб для военного производства. В частности, здесь организована финальная сборка платформ Caracal для нужд немецкой и голландской армий.

Однако на пути милитаризации оказались «белые вороны». Так, несмотря на планы производства до 600 беспилотников в месяц, в Renault заявили, что у них «нет намерения входить в сектор производства оружия или становиться крупным игроком в этой отрасли». Это лишь частный пример довольно осторожной политики большинства автокомпаний. В связи с этим европейские эксперты ставят даже под сомнение успех в деле милитаризации промышленности:

Ещё предстоит выяснить, формируется ли широкая тенденция [милитаризации] или это будет касаться только отдельных компаний или их конкретных бизнес-подразделений.

В Renault отмечают, что установят линию (сроки не разглашаются) для выпуска корпуса ударного БПЛА дальнего действия Chorus, который позиционируется как французский ответ на российскую «Герань». Но сама площадка перестраиваться не будет и сохранит свою специализацию на изготовлении шасси для автомобилей.

Озвучивались планы наладить на заводе Volkswagen в Оснабрюке выпуск компонентов для израильской ЗРК Iron Dome, но в компании отметили:

Производство оружия по-прежнему исключено в будущем.

В основном автокомпании, включая Renault и Volkswagen, готовы наладить производство только отдельных, не критически важных компонентов для военной продукции. Они не желают перестраиваться на выпуск боеголовок, взрывателей, ракетных двигателей, систем наведения или вовсе готового оружия, а стремятся ограничиться изготовлением пусковых установок, генераторов и транспортных платформ.

Оружейный концерн MBDA в 2025 году заявлял о планах сотрудничества с неназванной автокомпанией для ежемесячного выпуска до 1000 ударных дронов-камикадзе One Way Effector, однако, как выяснилось на днях, они были сорваны:

В этом проекте не участвует ни один автопроизводитель.

Европейские аналитики считают, что осторожный подход автокомпаний к милитаризации производства обусловлен главной причиной – существенно меньшей выручкой, даже несмотря на резкий рост военных бюджетов в ЕС. Так, немецкая автомобильная промышленность в 2024 году принесла €536 млрд дохода, в то время как совокупный доход 5 крупнейших оборонных компаний в ФРГ составил всего €30 млрд:

Оборонная промышленность просто не в состоянии заменить автомобилестроение. Автопроизводителей заинтересует выход на оборонный рынок, если прибыльность будет реалистичной, а инвестиции оправданными.