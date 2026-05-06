Боевой робот RIPSAW M1 будет вести разведку и поддерживать огнем американских морских пехотинцев

RIPSAW M1

Наземный беспилотник RIPSAW M1 компании Textron Systems можно по праву назвать «универсальным солдатом». В зависимости от обстановки он может вести разведку, бороться с БПЛА, запускать барражирующие боеприпасы без участия личного состава, доставлять на передовую до тонны полезного груза и разгоняться до 85 км/ч.

М1 уверенно себя чувствует в городских условиях со своим радиусом поворота 2,3 м, преодолевает водные преграды глубиной до 1,2 м и имеет запас хода около 50 км на одной зарядке аккумулятора. Электродвигатель RIPSAW работает практически бесшумно, обеспечивая скрытность наблюдения. Робот оснащен многоспектральными датчиками, системами РЭБ и пусковыми установками для перехвата БПЛА, а при необходимости может запускать барражирующие боеприпасы типа Switchblade. RIPSAW M1 разрабатывался для корпуса морской пехоты США в рамках программы «Force Design 2030» с учетом специфики десантных операций: он может развертываться как с кораблей, так и с передовых баз. Как сообщили в Textron Systems, М1 — первый в будущей линейке боевых роботов, адаптированных под задачи логистики, эвакуации раненых и использования различных типов вооружений.

Александр Агеев