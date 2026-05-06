Белорусские танки Т-72Б2 получили комплекс дополнительной защиты от ударных БЛА и противотанковых средств

ЦАМТО, 5 мая. Первая партия модернизированных ОБТ Т-72Б2 (Т-72БМ2), оснащенных комплексом дополнительной защиты от ударных БЛА и противотанковых средств, в конце апреля поступила на вооружение танкового батальона 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ВС РБ.

Как отметили в пресс-службе соединения, на машинах установлен резинотканевый экран ("фартук"), прикрывающий нижнюю лобовую часть корпуса; на поверхности экрана смонтированы элементы динамической защиты (ДЗ), рассчитанные на противодействие дронам-камикадзе и противотанковым управляемым ракетам. Значительная часть корпуса и башни дополнительно прикрыта блоками ДЗ белорусской разработки, сообщает Sputnik Беларусь.

Т-72Б2 представляет собой модернизированную версию основного боевого танка Т-72Б, разработанную предприятиями ОПК Республики Беларусь. Машина оснащена современным прицельным комплексом производства ОАО "Пеленг" и автономным агрегатом электропитания, обеспечивающим функционирование бортовых систем при выключенном основном двигателе. В рамках предшествующей модификации отмечались увеличение площади покрытия корпуса и башни блоками ДЗ, а также применение противокумулятивных резинотканевых и решетчатых экранов по бортам и в кормовой части.

Ранние партии Т-72БМ2, несмотря на современные прицельные и электронные системы, не имели полноценной защиты верхней проекции и кормы от барражирующих боеприпасов.

Работы по модернизации Т-72Б до уровня Т-72БМ2 ведутся на 140-м ремонтном заводе (г.Борисов) с привлечением ОАО "Пеленг".