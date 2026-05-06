Четвертый южнокорейский фрегат типа FFX-III спустили на воду через пять месяцев после третьего

На верфи судостроительной компании SK Oceanplant в городе Госон (провинция Кёнсан-Пукто) спустили на воду четвертый фрегат класса FFX-III ("Чунгнам"), предназначенный для ВМС Южной Кореи.

Как уточняет Naval News, на церемонии присутствовали высокопоставленные должностные лица Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея, ВМС, национального Минобороны и Управления программы оборонных закупок. Корабль назван "Чеджу" в честь одноименной южнокорейской провинции.

Фрегат "Чеджу", Южная Корея

Naval News отмечает, что "Чеджу" спустили на воду всего через пять месяцев после спуска на воду фрегата "Чоннам" – третьего в серии FFX-III. Компания SK Oceanplant заявила, что это свидетельствует о способности верфи одновременно вести несколько проектов, ведь на предприятии завершается производство и второго фрегата типа FFX-III "Кёнбук", который намереваются передать заказчику в июне.

Головной фрегат серии "Чунгнам" построили на верфи Hyundai Heavy Industries и ввели в строй в декабре 2024 года.

Два последних в серии фрегата FFX-III построят на верфи Hanwha Ocean.

Напомним, что в настоящее время южнокорейский флот эксплуатирует шесть фрегатов типа FFX-I (класс "Инчхон") и восемь фрегатов FFX-II ("Тэгу").

Фрегаты класса "Чунгнам" отличаются от кораблей серий FFX-I и FFX-II различными технологическими новшествами. Одним из них является интегрированная мачта, которая включает радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), усовершенствованную систему IRST (инфракрасный поиск и отслеживание) и электронно-оптические сенсоры, которые помогут экипажу лучше обнаруживать возможные угрозы и защищать себя.

Водоизмещение фрегата типа FFX-III составляет 4300 тонн, длина корпуса – 129 метров, ширина – 14,8 метра. Газотурбинная установка MT30 от британской Rolls-Royce позволяет развивать скорость до 30 узлов.

В арсенал включены 127-мм орудие, 324-мм торпеды, зенитные ракеты вертикального пуска и противокорабельные ракеты.

