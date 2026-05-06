США построят на авиабазе на Аляске симулятор для отработки боевых действий против равного по силам противника

Американские военные во время учений на Аляске.
Источник изображения: CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /

ЦАМТО, 5 мая. Пентагон построит на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске высокотехнологичный центр для моделирования боевых действий против равного по силам противника.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на бюджетные документы ведомства.

Речь идет о проекте Joint Integrated Test and Training Center стоимостью около 355 млн. долл.

Как выяснило "РИА Новости", строительство центра началось в 2025 году и должно завершиться в ноябре 2029 года. При этом военное ведомство запросило транш в размере 42 млн. долл. на 2027 ф.г.

Из изученных документов следует, что центр позволит отрабатывать сценарии столкновений в виртуальной среде с интеграцией реальных вылетов, а также имитировать сложные угрозы, использующие комбинацию воздушных, наземных, морских и кибернетических средств. Проект включает установку современных тренажеров и создание защищенных зон для работы с секретными данными.

В документах подчеркивается, что у Пентагона сейчас нет собственных площадок с подобным функционалом. Из-за этого военные вынуждены обращаться к коммерческим подрядчикам, чьи возможности не в полной мере отвечают актуальным задачам оборонного ведомства США.

