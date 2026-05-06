Россия озабочена ростом числа производителей дронов для ВСУ в Европе, заявил посол РФ в Германии

ЦАМТО, 5 мая. Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие в интересах ВСУ, вызывает озабоченность, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Германии Сергей Нечаев.

Как отметил дипломат, Берлин подчеркивает свою лидирующую роль в поддержке киевского режима в разработке и производстве дальнобойных беспилотных систем. С.Нечаев напомнил, что в текущем году было принято решение о финансировании производства БЛА на Украине.

"Теперь данный трек трансформируется в совместное изготовление дронов, в том числе на территории Германии, и предусматривает прямые заказы подобной техники для нужд ВСУ. Соответствующие договоренности закреплены в ходе визита в Берлин Владимира Зеленского 14 апреля 2026 года. Рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие для них в интересах ВСУ, не может не вызывать озабоченность", – отметил посол.

Как напоминает агентство, ранее Минобороны России опубликовало адреса компаний, специализирующихся на производстве ПЛА для Украины в Европе, в том числе в ФРГ. Согласно данным министерства, филиалы "украинских" компаний, производящих БЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.

По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, такая публикация является реестром потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.