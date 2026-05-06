«Лучший танк в мире»: показаны первые принятые на вооружение танки Leopard 2A8

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 2A8 является новейшей модификацией немецкой «кошки», которая только стала поступать на вооружение заказчиков. На днях состоялась церемония передачи первых двух экземпляров норвежской армии, показанная Минобороны, которое отметило:

Leopard 2 A8 – это технологический прорыв. Мы укрепляем обороноспособность страны, главная цель – сдерживание любого потенциального противника. Эта новая платформа представляет собой серьезное препятствие для любого, кто рассматривает возможность нападения на Норвегию.

Осло стал первым иностранным оператором, получившим эти танки. В 2023 году был заключен контракт на поставку за $1,9 млрд 54 единиц 2A8 (с опцией на ещё 18), 37 из которых должны быть собраны на местных мощностях. Машины должны быть переданы до 2031 года. Сформировать первое подразделение («эскадрон» – обычно состоит из 14 ОБТ, аналог роты) планируется в 2027 году в составе Северной бригады. Это единственное маневренное соединение сухопутных войск Норвегии. Расположено недалеко от границ с Россией.

Решение о закупке 2A8 было принято вопреки позиции генерала Эйрика Кристофферсена, начальника Генштаба. Он отмечал, что лучше приобрести высокоточное оружие большой дальности (РСЗО HIMARS), вертолёты (для быстрой переброски войск и оказания огневой поддержки в условиях сложного рельефа северной Норвегии), комплексы ПВО и ударные БПЛА, чем вкладывать средства в новые танки. Генерал аргументировал это тем, что поле боя меняется и мобильность в сочетании с дальним огневым поражением важнее тяжёлой брони. Министр обороны Бьорн Арильд Грам отметил по этому поводу:

В обязанности начштаба входит давать мне советы. В обязанности правительства входит принятие решений, основанных на политических целях. На основе всесторонней оценки правительство пришло к выводу, что приобретение Leopard 2 – это наилучший вариант.

В военном ведомстве отметили в связи с получением первых ОБТ, что 2A8 обеспечивает «уникальное сочетание огневой мощи, защиты, скорости и возможностей управления и контроля», а его информационные системы позволят обмениваться данными о целях в режиме реального времени с арторудиями, беспилотниками и БМП CV-90:

Leopard 2A8 NO превосходит другие танки по огневой мощи и дальности стрельбы, а также обладает превосходной защитой. Он оснащен усиленной пассивной бронёй и очень эффективным КАЗ [Trophy], способным противостоять ракетам, снарядам и другим угрозам. По нашей оценке, 2A8 NO – лучший танк в мире на сегодняшний день.

В то время как Норвегия уже начала оснащать свою армию 2A8, бундесвер планирует принять его на вооружение только в 2027 году. Также 2A8 законтрактовали Чехия (44 танка), Нидерланды (46), Литва (44), Хорватия (44) и Швеция (44).