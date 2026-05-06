Войти
Военное обозрение

«Лучший танк в мире»: показаны первые принятые на вооружение танки Leopard 2A8

481
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 2A8 является новейшей модификацией немецкой «кошки», которая только стала поступать на вооружение заказчиков. На днях состоялась церемония передачи первых двух экземпляров норвежской армии, показанная Минобороны, которое отметило:

Leopard 2 A8 – это технологический прорыв. Мы укрепляем обороноспособность страны, главная цель – сдерживание любого потенциального противника. Эта новая платформа представляет собой серьезное препятствие для любого, кто рассматривает возможность нападения на Норвегию.

Осло стал первым иностранным оператором, получившим эти танки. В 2023 году был заключен контракт на поставку за $1,9 млрд 54 единиц 2A8 (с опцией на ещё 18), 37 из которых должны быть собраны на местных мощностях. Машины должны быть переданы до 2031 года. Сформировать первое подразделение («эскадрон» – обычно состоит из 14 ОБТ, аналог роты) планируется в 2027 году в составе Северной бригады. Это единственное маневренное соединение сухопутных войск Норвегии. Расположено недалеко от границ с Россией.

Решение о закупке 2A8 было принято вопреки позиции генерала Эйрика Кристофферсена, начальника Генштаба. Он отмечал, что лучше приобрести высокоточное оружие большой дальности (РСЗО HIMARS), вертолёты (для быстрой переброски войск и оказания огневой поддержки в условиях сложного рельефа северной Норвегии), комплексы ПВО и ударные БПЛА, чем вкладывать средства в новые танки. Генерал аргументировал это тем, что поле боя меняется и мобильность в сочетании с дальним огневым поражением важнее тяжёлой брони. Министр обороны Бьорн Арильд Грам отметил по этому поводу:

В обязанности начштаба входит давать мне советы. В обязанности правительства входит принятие решений, основанных на политических целях. На основе всесторонней оценки правительство пришло к выводу, что приобретение Leopard 2 – это наилучший вариант.

В военном ведомстве отметили в связи с получением первых ОБТ, что 2A8 обеспечивает «уникальное сочетание огневой мощи, защиты, скорости и возможностей управления и контроля», а его информационные системы позволят обмениваться данными о целях в режиме реального времени с арторудиями, беспилотниками и БМП CV-90:

Leopard 2A8 NO превосходит другие танки по огневой мощи и дальности стрельбы, а также обладает превосходной защитой. Он оснащен усиленной пассивной бронёй и очень эффективным КАЗ [Trophy], способным противостоять ракетам, снарядам и другим угрозам. По нашей оценке, 2A8 NO – лучший танк в мире на сегодняшний день.

В то время как Норвегия уже начала оснащать свою армию 2A8, бундесвер планирует принять его на вооружение только в 2027 году. Также 2A8 законтрактовали Чехия (44 танка), Нидерланды (46), Литва (44), Хорватия (44) и Швеция (44).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Нидерланды
Норвегия
Россия
Хорватия
Чехия
Швеция
Продукция
HIMARS
Leopard-2
Проекты
CV-90
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 20:12
  • 15726
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 16:11
  • 4
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 06.05 12:21
  • 2
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 12:02
  • 9
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 10:24
  • 68
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев