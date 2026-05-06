Война США в Иране оставила украинскую ПВО в подвешенном состоянии (Foreign Policy, США)

Foreign Policy: Украина не продержится и двух дней без западной поддержки

Украина не сможет продержаться без западной помощи и двух дней, пишет FP. Об этом сообщил дипломат из страны, участвующей в инициативе PURL, которая предусматривает поставки вооружения через взносы стран НАТО. При этом уверенности в дальнейшем выделении помощи по этой линии нет, добавляет издание.

Сэм Скове (Sam Skove)

Украина и ее партнеры напряженно ждут, что будет дальше с поставками зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Украина и ее партнеры в Европе затаили дыхание и ждут, как война в Иране повлияет на дальнейшую военную помощь США — особенно на поставку мощных зенитных ракетных комплексов Patriot, позволяющих Киеву смягчать разрушительное воздействие российских баллистических ракет.

“Все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана”, — сказал один европейский дипломат, как и другие наши собеседники для этой статьи, не уполномоченный выступать публично.

По словам заместителя директора Центра стратегических и международных исследований со штаб-квартирой Вашингтоне Ясира Аталана, Россия уже давно стремится подавить сопротивление Украины с помощью баллистических ракет — в частности, ударами по ключевой инфраструктуре. Атаки России на украинские энергетические объекты с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет достигли апогея этой зимой, в результате чего многие украинцы регулярно остаются без света и тепла.

С апреля 2023 года США безвозмездно передали Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, которым под силу сложная задача перехвата баллистических ракет, которые сперва взмывают вверх, а затем обрушиваются на цель. Европейские страны также передавали Украине в дар ракеты Patriot.

Однако в июле 2025 года администрация Трампа прекратила безвозмездную помощь и вместо этого начала продавать их странам НАТО для дальнейшей передачи Украине. Программа называется “Перечень приоритетных требований Украины”, или PURL. Оружие поставляется либо со складов США, либо непосредственно с конвейера, сообщил Foreign Policy представитель Министерства обороны США.

Однако к системе были нарекания с самого начала. Глава украинского режима Владимир Зеленский регулярно жаловался на нехватку перехватчиков. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил в марте, что Украине требуется до двух тысяч ракет Patriot в год, однако за четыре года Киев получил всего 600, сообщил советник Зеленского газете The New York Times в марте.

По словам Аталана, эффективность ракет также снизилась: уровень перехвата составляет всего 25% — отчасти из-за постоянных российских новшеств.

И этот показатель может упасть еще ниже, если Вашингтон прекратит поставки ракет в принципе.

С начала войны в Иране 28 февраля США уже израсходовали до половины своего запаса из примерно 2 330 перехватчиков Patriot против иранских баллистических ракет — и в итоге могут потратить еще больше. Несмотря на временное затишье на поле боя, Тегеран, как сообщается, сохраняет минимум половину своих ракетных установок — а это означает, что в случае возобновления боевых действий потребуется больше ракет Patriot.

Что еще хуже для Киева, ракеты также востребованы среди американских военных в других странах — особенно для защиты от потенциального китайского вторжения на Тайвань. На самом деле, не исключено, что арсеналы США уже оскудели, считает директор проекта по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований Том Карако. “Мы вступаем на опасную территорию”, — подчеркнул он.

Кроме того, одним запуском производства проблемы не решить. Текущий срок поставки новейшего варианта ракеты Patriot, PAC-3 MSE, составляет около 42 месяцев с момента заключения контракта, а США, по данным центра, производят менее 200 ракет в год.

Как объяснили дипломат из одной из стран-участниц программы PURL и его высокопоставленный европейский коллега, что США заверили партнеров, что уже оплаченное оружие будет доставлено.

Что будет дальше, однако, неясно. “По-прежнему нет большой уверенности” насчет дополнительных поставок в будущем, сказал дипломат из страны, предоставляющей помощь Украине. Высокопоставленный европейский дипломат также усомнился в дальнейших поставках, учитывая потребности США.

И официальные лица администрации Трампа высылают сигналы, которые никак не назвать обнадеживающими для Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 14 апреля, что сворачивание военной помощи Украине — один из тех шагов Белого дома, которым он “гордится больше всего”. На следующий день, на встрече военных сторонников Украины, замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что Вашингтон “готов продолжать” помощь в рамках таких инициатив, как PURL, но подчеркнул, что поддержка не должна “всецело зависеть от вклада США”.

США ненадолго приостановили помощь Украине в марте 2025 года, а затем еще раз июле — как сообщается, по инициативе Колби из-за опасений по поводу истощения американских арсеналов.

Трамп также может с помощью программы PURL надавить на Украину. Он регулярно обсуждал сокращение поддержки из-за “трудностей” с Киевом и, как сообщается, даже угрожал свернуть программу в принципе, если европейцы поддержат США и не помогут снять иранскую блокаду Ормузского пролива.

Возможности Киева без участия США ограничены. Украина разрабатывает собственную противоракету, которую надеется поставить на дежурство к концу 2027 года, но технология сложна для производства.

Ближайший аналог европейского производства — система ПВО SAMP/T. Однако темпы производства ракет к ней оцениваются в 300 единиц или менее в год — а это намного меньше, чем те две тысячи перехватчиков, необходимых Украине, по словам Кубилюса. Зеленский ранее отмечал нехватку перехватчиков для уже поставленных систем SAMP/T и говорил, что системы Patriot эффективнее.

Германия также производит ракеты Patriot, которые потенциально могут поставляться на Украину. В этом месяце американский оборонный подрядчик Raytheon объявил о контракте стоимостью в 3,7 миллиарда долларов на начало производства в Германии более старого варианта PAC-2 Patriot для поставок на Украину, при этом совокупный объем составит несколько сотен ракет. Однако на это потребуется время, и поставки будут осуществляться в течение следующих трех лет. Перехватчики Patriot немецкого производства также подпадают под правила международной торговли американским оружием и, следовательно, потребуют разрешения Вашингтона на экспорт.

Однако некоторый повод для оптимизма у Украины все же есть.

Сам Трамп как будто бы доволен тем, что европейцы платят США за необходимое Украине оружие, и часто это подчеркивает в своих выступлениях в прессе.

У Европы также хватает средств на покупку оружия, после того как 23 апреля она одобрила пакет помощи Украине в размере 106 миллиардов долларов. Программа поощряет закупки в Старом свете, но предусматривает исключения для товаров, доступных только за его пределами — в частности, для ракет Patriot.

Это внушает, по крайней мере, некоторым европейцев убеждение, что Трамп вряд ли откажется от программы. “Думаю, президент Трамп одобряет PURL, — сказал третий высокопоставленный европейский дипломат. — Это же его блестящая идея, как заставить европейцев платить за поставки американского оружия на Украину”.

Трамп также, судя по всему, хорошо осведомлен о российских ракетных ударах по Украине. Так, он призвал президента России Владимира Путина “ОСТАНОВИТЬСЯ” 24 апреля 2025 года.

Если поставки ракет Patriot все же иссякнут, Россия может нарастить удары баллистическими ракетами, чтобы воспользоваться отсутствием у Украины должных средств защиты, сказал Аталан из Центра стратегических и международных исследований. Такие удары чреваты еще бóльшими последствиями для электроснабжения, добавил он.

Тем не менее, он предупредил, что это едва ли “полностью перепишет правила игры”. Как уже упоминалось, украинские ракеты Patriot уже перехватывают лишь 25% российских ракет, и Украине удается продолжать борьбу во многом благодаря тому, что она сосредоточилась на скорейшем ремонте энергосистемы. И в отличие шаткой поддержки военного сектора со стороны США, Киев гораздо больше преуспел в том, чтобы привлечь внимание правительства и деловых кругов США к своему энергетическому сектору.

Стойкость Украины — один из тех моментов, которую в администрации США могут недооценивать.

“Иногда я беседую с официальными лицами США, и они говорят, что без международной поддержки Украина как государство не выстояло бы и дня или максимум двух, — сказал дипломат из страны — участницы PURL. — Но я считаю, и Украина раз за разом это доказывала — на поле боя, политически, и в общественном смысле — что это сила, с которой нужно считаться”.