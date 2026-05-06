«Аналогичная «Армате» архитектура»: Китай показал танк Type 100 на учениях

Источник изображения: topwar.ru

НОАК впервые показала средний танк Type 100 на видео с полевых учений. Ранее он не демонстрировался в подобного рода условиях.

На записи видно, как машина на большой скорости маневрирует по пыльной местности тренировочного полигона. На одном из кадров запечатлены места мехвода и наводчика, что является достаточно смелым для КНР раскрытием информации о новом изделии.

Весь экипаж (в составе 3 чел.) размещается в корпусе, башня – одна из наиболее уязвимых частей танков, особенно в современных условиях, – необитаема. В связи с этим ряд западных обозревателей отмечает, что такая «капсульная» компоновка привела к тому, что экипажу приходится работать в ограниченном пространстве и в более стесненных условиях:

Российский Т-14 «Армата» первым применил эту конфигурацию среди современных танков, и Type 100, по всей видимости, использовал аналогичную архитектуру с системами китайской разработки.

Type 100, получивший обозначение ZTZ-100, был впервые публично представлен на военном параде в 2025 году. Машина вооружена 105-мм пушкой, которая благодаря применению новых технологических решений (более прочный ствол, выдерживающий повышенное давление, усовершенствованные пороха), выдаёт начальную скорость снаряда около 1706 м/с, что делает её по пробиваемости сопоставимой с классическими 120-мм и 125-мм орудиями.

При этом опционально имеется возможность установки пушки как 125-мм, так и меньшего калибра (90 или 76 мм). Выбор именно 105 мм для базового варианта позволил значительно снизить массу машины (до примерно 40 тонн), увеличить БК и освободить место в башне под дополнительное оборудование.

На башне установлен дистанционно управляемый модуль с 30-мм автоматической пушкой или 12,7-мм пулемётом, который управляется командиром через панорамный прицел. Расположенные снаружи сенсоры позволяют экипажу видеть поле боя через систему «прозрачной брони» – на шлемы с дополненной реальностью выводится изображение с внешних камер. В кормовой части предусмотрен отсек для небольшого квадрокоптера, который расширяет радиус обзора.

СУО способна самостоятельно обнаруживать, классифицировать и ранжировать до 20 целей одновременно, подсказывая экипажу наиболее приоритетные из них.

Танк оснащён КАЗ, состоящим из 4 панелей с ФАР и малогабаритных ракет-перехватчиков. Вместе они создают защитный «купол», прикрывающий машину, в том числе верхнюю полусферу, от атак с любых направлений.

Корпус имеет специфические угловатые формы и покрыт специальным радиопоглощающим слоем, снижающим заметность в радиолокационном и тепловом диапазонах. Благодаря гибридному двигателю танк может передвигаться на электротяге, создавая минимум шума.