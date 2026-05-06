Guardian: встреча Карла III и Трампа войдет в учебники истории как начало конца

Визит Карла III в США показал, как много общего у двух стран, бредущих в неизвестность и хватающихся за остатки былой славы, пишет Guardian. Популярность британской монархии достигла исторического минимума, как и рейтинг Трампа. Впереди державы ждет еще больше неприятностей.

Несрин Малик (Nesrine Malik)

Обе страны погружены в непреодолимый кризис, который может подорвать сами принципы демократии. Благоразумие и стабильность еще никогда не были так недосягаемы.

Особенность жизни на закате эпохи состоит в том, что некоторые события в настоящем уже воспринимаются как факты, описанные в школьных учебниках истории или документальных фильмах спустя много лет. Например, рассказ об официальном визите короля Карла в США в 2026 году скорее всего поместят где-то между главами о войне с Ираном и глобальном энергетическом кризисе. Вот фото всей свиты из "Трампленда", которая ужинает равиоли с зеленью и морским языком. Вот артефакты прошлого — золотые тарелки как символ режима на пике его разгула и излишеств. А вот выступление важного гостя. Король произнес речь, которую многие восприняли как смелую и правдивую, но, как мы теперь знаем, это был всего лишь примитивный спектакль, пока весь мир балансировал на краю пропасти.

На встрече присутствовали все виновники кризиса, который положил конец целой эпохе. Они собрались в одном месте, и их общее фото можно будет показывать будущим поколениям, рассказывая о том, кто виноват в случившемся и как до этого дошло. Финансисты, пропагандисты, "золотая молодежь" и предатели своего народа. Семь гостей из Fox News, семь членов семьи Трампа, Джефф Безос, Тим Кук и чемпион Рори Макилрой в качестве подарка для любителя гольфа Трампа. Прервав свою официальную речь во время банкета, Трамп обратился к Макилрою: "Поздравляю! Очень горжусь тобой". Если вам интересно, какие силы стоят за администрацией Трампа и игнорируют все ее злоупотребления, то вот они — представители официальных СМИ, финансируемых миллиардерами, IT-гигантов и инвестиционных фондов, а также знаменитости, которые счастливы оказаться поближе к верхушке власти.

Один из парадоксов кризиса состоит в том, что все продолжается как обычно, а американская власть не теряет свою привлекательность. Даже когда Трамп ведет себя совершенно неадекватно и угрожает уничтожить целую цивилизацию, протоколы уважения и дружественных отношений между странами незыблемы.

Многие люди готовы даже ненадолго поверить в то, что Белый дом сохраняет свой авторитет. На следующий день после встречи почти вся первая страница сайта New York Times была посвящена шуткам, этикету во время визита короля, меню, списку гостей и программе пребывания Карла. Даже как будто ненадолго возродилось старое доброе сотрудничество между республиканцами и демократами. Встреча с королем напоминала ужин в семье, где враждующие супруги улыбаются гостям и делают вид, что у них все хорошо.

Король моментально уловил все "тонко завуалированные намеки". Некоторые британцы волнуются, что "особые отношения" между США и Британией уходят в прошлое, но они беспокоятся напрасно. Соединенные Штаты по-прежнему готовы прислушиваться к Британии. Богатая, старинная и самая известная в мире монархия пока еще может придать некоторый авторитет стране, уже давно освободившейся из-под ее власти. Американская политическая элита гордилась тем, что всего за 250 лет США превратились в демократического гиганта, основанного на принципах конституции и разделения властей. Однако теперь президент США ведет борьбу с судебной властью и развязывает войны в обход законодателей. Страна, окутанная риторикой о "сияющем граде на холме" и нормами конвенций о взаимоуважении, погрязла в унизительных скандалах, незаконных сделках, хулиганских выходках и кровавых конфликтах.

Визит короля стал попыткой улучшить отношения между двумя странами, которые бредут в неизвестность, цепляясь за свою былую славу. Президенты США, как и британские монархи, выглядят пережитком прошлого, так как дальше им падать просто некуда. Это оказалось нежелательно, но неизбежно. Вся элита запятнала себя связями с Джеффри Эпштейном. В этот скандал помимо президента оказались вовлечены принц и посол Великобритании в США, а последствия могут привести к отставке британского премьер-министра. В такой ситуации следует действовать крайне осторожно.

Уровень поддержки монархии сейчас один из самых низких в истории, особенно среди молодежи. Рейтинг Трампа достиг минимальных показателей за весь нынешний срок его президентства. Помимо разочарований в избранных и неизбранных лидерах, будущее обеих стран весьма туманно. Серьезной оппозиции Трампу не видно, а лейбористское правительство находится на грани краха. США и Великобритании остается опираться на наследие, репутацию и сокровища прошлого.

В стремлении выплыть на остатках былого величия есть что-то жалкое и в то же время понятное. Британские газеты наперебой пишут о том, что Карл дал "мастер-класс по дипломатии", защитил НАТО в своей "исторической речи" и восстановил хорошие отношения. Даже французская газета Le Monde объявила, что Карл преподал Трампу "урок демократии" во время визита, который "имеет символическое значение для всех европейских стран, отстаивающих принципы правового государства и сохранение миролюбивых отношений с США".

Трудно смириться с тем, что многое уходит в прошлое. Ни Европа, ни Великобритания не имеют никакого влияния на президента США. Нормы международного права были уничтожены не только в результате действий Трампа, но и после геноцида в Газе, который высокомерные евробюрократы допустили и проигнорировали. Карл вовсе не мудрый представитель старой разумной цивилизации перед лицом нового безумного миропорядка. Британский монарх представляет те силы, которые до сих пор не понимают, что их собственные ошибки и неоспоримая гегемония США положили конец прежнему порядку, основанному на правилах.

Что будет дальше? Все указывает на новые проблемы, а не на спокойную жизнь: вероятность затяжной войны с Ираном и дальнейшего ухудшения обстановки на Ближнем Востоке, глобальный энергетический кризис, возможно, даже распад НАТО и крах американской демократии. Королевский визит выглядит как один из эпизодов в общей истории, как момент, когда интрига достигла кульминации. Возможно, будущие историки назовут эту встречу моментом, когда стало ясно, что наступает конец, хотя об этом никто не подозревал. Я не могу винить тех, в кого британский король вселил надежду и ненадолго заставил поверить в то, что благоразумие и стабильность все еще возможны. Запомните этот момент, так как нынешняя глава подходит к концу.