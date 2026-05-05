До 2030 года денег на новое вооружение не будет, предупредил Великобританию бывший военачальник (The Times, Великобритания)

Times: у Великобритании не будет денег на закупку вооружений до 2030 года

У британской армии не будет денег на покупку нового оружия до 2030 года, пишет Times. Как отмечает высокопоставленный генерал, военный потенциал страны откатывается все дальше назад, а нехватка инвестиций выдавливает оборонные фирмы за рубеж. Особенно критична ситуация с беспилотниками и автономными системами.

Лариса Браун (Larisa Brown)

Генерал сэр Ричард Бэрронс раскритиковал Министерство обороны за "откат назад", подчеркнув, что нехватка средств выдавливает оборонные фирмы за рубеж.

Британские вооруженные силы могут лишь "рассуждать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования денег на покупку нового оружия не будет вплоть до 2030 года, предупредил бывший военачальник.

Соавтор стратегического обзора обороны генерал сэр Ричард Бэрронс сообщил The Times, что с момента его публикации в прошлом июне Министерство обороны "откатилось еще дальше назад". Он предупредил, что нехватка инвестиций "истощает" промышленную базу и выдавливает оборонные фирмы за рубеж.

У армии "еле-еле" хватает денег на обычные платформы с экипажем, такие как танки, вертолеты и артиллерия, но не на одноразовые автономные системы, например, барражирующие боеприпасы, беспилотники и средства с поддержкой искусственного интеллекта.

Начальник генерального штаба генерал сэр Роли Уокер изложил концепцию под названием "20-40-40". Согласно ей 20% боеспособности армии в будущем будет обеспечиваться за счет традиционных платформ, 40% — за счет техники, допускающей одноразовое применение (недорогих систем, которые можно потерять в бою без значительных финансовых потерь), и 40% — за счет расходных материалов, таких как беспилотники-камикадзе.

Однако, по словам Бэрронса, Великобритании не по карману 80% этого плана, которые приходятся на одноразовую технику, такую как беспилотники и автономные системы.

Источник в армии опроверг мысль о том, что денег на модернизацию не хватает, заявив, что ускоренные закупки новых вооружений уже ведутся.

По мнению же Бэрронса, у Королевского флота и воздушных сил денег хватает лишь на то, чтобы строить планы и мечтать о восстановлении боеготовности.

Его резкая критика в адрес лейбористского правительства, которое почти за два года у власти так и не сформулировало внятного плана затрат на оборону, последовала за упреками соавторов по обзору — бывшего генсека НАТО лорда Робертсона и доктора Фионы Хилл.

Робертсон обвинил правительство сэра Кира Стармера в "пагубном самодовольстве". Хилл, бывший советник президента Трампа, сказала, что Великобритания "менее устойчива, чем следовало бы, учитывая назревающие геополитические кризисы и новые риски".

Бэрронс возглавлял объединенное командование вооруженных сил в 2013-2016 годах и был одним из шести начальников штабов. За время пребывания в должности он едва не возглавил штаб обороны.

Он сказал, что "аплодирует" Германии за увеличение расходов на оборону. К концу десятилетия расходы Германии составят около 165 миллиардов фунтов стерлингов (свыше 3,5% ВВП) — больше, чем у Великобритании и Франции вместе взятых.

Стармер, тем временем, вынужденно взял на себя обязательство достичь целевого показателя НАТО в 3,5% к 2035 году, но еще не определился с точными сроками.

Тем временем военачальники по-прежнему обсуждают сокращение численности личного состава, хотя их просят подготовиться к войне, которая, по словам командования, может разразиться уже в ближайшие годы.

Министр обороны Джон Хили пообещал перестроить оборонную промышленность и превратить ее в двигатель экономического роста, однако Бэрронс, наоборот, констатировал движение вспять из-за нежелания властей увеличивать расходы на оборону.

Долгожданный план военных расходов должен был быть опубликован в сентябре, вскоре после стратегического обзора обороны, однако так и не появился.

Бэрронс сказал: "Сейчас денег нет, и, возможно, не будет еще четыре года, поэтому многие выдающиеся с технологической стороны компании отправятся за ними в Германию, Польшу или США. Это означает, что мы рискуем еще больше истощить промышленную базу, а она, как мы знаем, потребуется для масштабного преобразования, которое мы затеяли, но, по моим прикидкам, начнется не раньше, чем через три года".

В будущем Великобритании придется тратить выделенные на оборону средства на проекты за рубежом, подчеркнул он, добавив: "Мне очень жаль".

Бэрронс продолжил: "Когда вам потребуется продукция этих компаний, наверняка произойдет два момента. Во-первых, вы окажетесь далеко не первым в очереди, поскольку у них будут другие клиенты, которые явились раньше, а во-вторых, они наверняка успеют переехать за границу".

"Воздерживаясь от инвестиций сегодня, мы не только снижаем уровень сдерживания и оперативную эффективность, но и сокращаем нашу промышленную базу, так что, когда деньги у нас появятся, нам в итоге придется закупать технику за границей, а это никогда не входило в наши планы", — подчеркнул он.

По словам Бэрронса, новых средств на оборону не будет до 2027 года, когда Великобритания доведет военные расходы до 2,5% ВВП, и это сорвет задуманную Министерством обороны модернизацию.

В течение еще двух лет после этого деньги будут "лишь снимать назревшее в некоторых областях напряжение", добавил он.

Бэрронс заявил, что Министерству обороны следует выделить дополнительно до 10 миллиардов фунтов стерлингов в год и подчеркнул, что тех 10 миллиардов фунтов стерлингов, что канцлер казначейства Рейчел Ривз пообещала Хили в течение четырех лет, будет заведомо недостаточно.

Он посетовал, что общенациональной дискуссии по вопросам обороны не ведется. И общество, и правительство "или суют голову в песок, или искренне неспособны приспособиться к современному миру", — сказал он.

Министерство обороны заявило: "Нынешнее правительство обеспечивает крупнейший стабильный рост расходов на оборону со времен холодной войны: один лишь действующий парламент выделил на оборону 270 миллиардов фунтов стерлингов, и оборонный бюджет растет в реальном выражении".

"Мы хотим, чтобы Великобритания стала лучшей в мире ареной, чтобы начать и развивать производство вооружений, и с июля 2024 года мы подписали почти 1 200 крупных контрактов, причем 93% этих расходов приходится на британские компании", — подчеркнуло министерство.

"В соответствии с рекомендациями стратегического обзора обороны, Великобритания тратит 4 миллиарда фунтов стерлингов на расширение наших беспилотных возможностей, и предстоящий план инвестиций в оборону позволит исправить устаревшую, перегруженную и недофинансированную оборонную программу, доставшуюся нам от предшественников".