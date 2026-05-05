Войти
Военное обозрение

Пентагон выделил $77 млн на доработку испытательного оборудования для Trident II

456
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США продолжает вкладывать средства в поддержание боеготовности морского компонента своей ядерной триады. Согласно статье, опубликованной военно-аналитическим изданием Army Recognition, 1 мая 2026 года американское оборонное ведомство заключило дополнительное соглашение с компанией L3Harris Technologies. Стоимость контракта оценивается в 77,2 миллиона долларов, а его ключевой задачей станет обслуживание и глубокая модернизация контрольно-измерительной аппаратуры, используемой при летных испытаниях баллистических ракет Trident II D5 подводного базирования.

Новое финансирование направлено на то, чтобы обеспечить сбор и передачу телеметрической информации во время тестовых пусков. Модернизированные приборы позволят с высокой точностью отслеживать траекторию, работу системы наведения и алгоритмы разделения боевых блоков в условиях, максимально приближенных к боевым. Как отмечает автор материала, главный редактор Army Recognition Group Ален Серваес, без этого сложнейшего эмпирического анализа инженеры ВМС США были бы лишены объективных данных для подтверждения тактико-технических характеристик ракет, особенно на фоне продления сроков их эксплуатации.

Баллистическая ракета Trident II D5 остается основой морского стратегического арсенала Вашингтона. Эти носители, размещаемые на подводных лодках класса «Огайо», а в перспективе и на новых АПЛ класса «Колумбия», способны доставлять боеголовки на межконтинентальную дальность, превышающую семь тысяч километров. В публикации подчеркивается, что ставка на скрытность подводных ракетоносцев делает этот компонент ядерной триады наименее уязвимым, позволяя сохранять потенциал гарантированного ответа в кризисной ситуации.

Характерно, что модернизация испытательного оборудования синхронизирована с общим курсом Пентагона на обновление всех элементов стратегических сил. Инвестиции в точность измерительных систем направлены на получение полной картины о состоянии ракет в период перехода к платформам следующего поколения. Предполагается, что контракт с L3Harris обеспечит приток эмпирических данных, необходимых для оценки текущей эксплуатационной надежности Trident II и учета этой информации при создании перспективных морских ударных комплексов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Продукция
Trident II
Проекты
Ohio
Trident
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 21:17
  • 15708
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 05.05 02:24
  • 2
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 17:11
  • 7
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем