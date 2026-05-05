Пентагон выделил $77 млн на доработку испытательного оборудования для Trident II

Министерство обороны США продолжает вкладывать средства в поддержание боеготовности морского компонента своей ядерной триады. Согласно статье, опубликованной военно-аналитическим изданием Army Recognition, 1 мая 2026 года американское оборонное ведомство заключило дополнительное соглашение с компанией L3Harris Technologies. Стоимость контракта оценивается в 77,2 миллиона долларов, а его ключевой задачей станет обслуживание и глубокая модернизация контрольно-измерительной аппаратуры, используемой при летных испытаниях баллистических ракет Trident II D5 подводного базирования.

Новое финансирование направлено на то, чтобы обеспечить сбор и передачу телеметрической информации во время тестовых пусков. Модернизированные приборы позволят с высокой точностью отслеживать траекторию, работу системы наведения и алгоритмы разделения боевых блоков в условиях, максимально приближенных к боевым. Как отмечает автор материала, главный редактор Army Recognition Group Ален Серваес, без этого сложнейшего эмпирического анализа инженеры ВМС США были бы лишены объективных данных для подтверждения тактико-технических характеристик ракет, особенно на фоне продления сроков их эксплуатации.

Баллистическая ракета Trident II D5 остается основой морского стратегического арсенала Вашингтона. Эти носители, размещаемые на подводных лодках класса «Огайо», а в перспективе и на новых АПЛ класса «Колумбия», способны доставлять боеголовки на межконтинентальную дальность, превышающую семь тысяч километров. В публикации подчеркивается, что ставка на скрытность подводных ракетоносцев делает этот компонент ядерной триады наименее уязвимым, позволяя сохранять потенциал гарантированного ответа в кризисной ситуации.

Характерно, что модернизация испытательного оборудования синхронизирована с общим курсом Пентагона на обновление всех элементов стратегических сил. Инвестиции в точность измерительных систем направлены на получение полной картины о состоянии ракет в период перехода к платформам следующего поколения. Предполагается, что контракт с L3Harris обеспечит приток эмпирических данных, необходимых для оценки текущей эксплуатационной надежности Trident II и учета этой информации при создании перспективных морских ударных комплексов.