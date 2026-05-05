Минэнерго США запросило на 2027 ф.г. почти 100 млн. долл. на разработку противобункерного ядерного оружия

ЦАМТО, 4 мая. Минэнерго США в проекте федерального бюджета на 2027 ф.г. запросило 99,794 млн. долл. на начало разработки авиационного ядерного боеприпаса Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), предназначенного для поражения заглубленных и особо защищенных объектов.

Средства выделяются по линии Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) в рамках программы перспективных разработок ядерного оружия. Запрос включен в общий объем ассигнований в 27,44 млрд. долл., предусмотренных на модернизацию ядерного арсенала США в 2027 ф.г., сообщает The War Zone.

Изделие NDS-A разрабатывается как управляемая авиационная термоядерная бомба с хвостовым оперением, обеспечивающим планирующий полет после сброса с большой высоты; предусматривается также возможность оснащения ракетным ускорителем. Расчетная мощность боевой части – порядка 400 кт; в конструкции планируется использовать наработки по семейству боеприпасов B61-11, B61-12 и B61-13. Первичная отработка компонентов запланирована на истребителях-бомбардировщиках F-15E, штатными носителями определены стратегические бомбардировщики B-2A Spirit и перспективные B-21 Raider. Места базирования боеприпасов – территория континентальной части США.

NDS-A позиционируется как замена единственного штатного проникающего ядерного боеприпаса ВВС США – термоядерной бомбы B61-11, созданной на основе технических решений 1960-х гг. на базе B61-7. Актуальность программы в NNSA обосновывают расширением сети глубокозаглубленных защищенных объектов в Иране, России и КНР за последние 20 лет. По заявлению представителя NNSA, "программа развивается стремительно" и предоставит руководству США "дополнительные ядерные возможности поражения защищенных и глубокозалегающих целей".

Запрашиваемая сумма 99,794 млн. долл. отнесена к статье финансирования перспективных программ ядерного комплекса и покрывает первые этапы НИОКР – формирование концепции, определение технических требований и выбор платформы-носителя.

Совокупный бюджет Минэнерго США на 2027 ф.г. заявлен в размере 53,91 млрд. долл., из которых 41,38 млрд. долл. направляется на военные цели, что на 7 млрд. долл. превышает показатель 2026 ф.г. На ядерные вооружения в целом в 2027 ф.г. администрация США запросила около 91,6 млрд. долл., включая 71,4 млрд. долл. на ядерный комплекс и 20,2 млрд. долл. на системы боевого управления и связи.