ЦАМТО

Правительство включило дроны-перехватчики и лазерное оружие в состав дежурных сил по охране госграницы

Российский дрон-перехватчик «Ёлка»
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 4 мая. Дроны-перехватчики и лазерное оружие включены в дежурные силы по охране государственной границы России. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

К дежурным силам, согласно тексту документа, будут относиться специально назначенные для решения задач боевого дежурства по ПВО радиотехнические средства и комплексы средств автоматизации по радиолокационной разведке.

Кроме того, поправки предполагают появление дежурных сил со специальным вооружением, таким как дроны-перехватчики, комплексы радиочастотного оружия, лазерные комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, унифицированные пусковые установки.

Таким образом, правительство внесло изменения в постановление от 22 февраля 2020 году (О порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве), устанавливающее правила применения оружия при защите границы.

Эти правила объясняют порядок действий дежурных сил при приближении и попытке проникновения воздушного нарушителя.

Так, согласно правилам, при отсутствии возможности применения самолетов (вертолетов) для поражения судна-нарушителя применяются в установленном порядке зенитные ракетные средства.

В документе уточняется состав зенитных средств: к ним отнесены ракетно-артиллерийские, артиллерийские, зенитные пушечные и пулеметные комплексы.

Отмечается, что дежурные силы предназначены для радиолокационной разведки, контроля воздушно-космической обстановки и противодействия средствам воздушно-космического нападения.

