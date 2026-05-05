Секретная сеть, через которую Чехия снабжает Киев жизненно важными боеприпасами (Die Welt, Германия)

Welt: Бабиш отказался от прежних заявлений о прекращении поставок оружия Киеву

Прага продолжает поставлять на Украину европейские боеприпасы по секретным каналам, пишет Welt. Премьер-министр Бабиш намеревался свернуть эту инициативу, но внезапно передумал вопреки возражениям собственной коалиции — под давлением тайных игроков.

Филипп Фриц (Philipp Fritz)

Чешская Республика закупает артиллерийские боеприпасы для Украины через малоизвестные каналы. В этом участвуют дипломаты и торговцы оружием, и отследить эти пути сложно. Газета Die Welt поговорила с участниками этой необычной инициативы и получила представление о проекте.

Политикам не нравится, когда им напоминают об их предвыборных обещаниях, особенно если они полностью меняют политический курс, придя к власти. Так произошло с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Прошлой осенью он заявил, что в случае победы на выборах прекратит чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, утверждая, что она слишком дорога и непрозрачна. Коалиция во главе с Бабишем в декабре взяла на себя управление страной, но инициатива по-прежнему координируется из Праги — к явному раздражению лояльных Москве партнеров Бабиша по коалиции и части его избирателей.

Многие теперь гадают: то ли миллиардер-бизнесмен и не собирался выполнять обещание, то ли действительно резко поменял позицию. Все больше признаков указывает на второе — и на то, что участники инициативы и международные партнеры убеждали Бабиша не сворачивать программу.

Издание Die Welt поговорило с ключевыми действующими лицами — дипломатами, инсайдерами и авторами идеи. Это позволяет составить представление об операции по оказанию помощи, имеющей решающее значение для обороны Украины.

Фокус на беспилотниках оттеснил вопрос артиллерии на второй план. Но на Украине по-прежнему ведется интенсивный огонь — десятками, сотнями тысяч выстрелов. Без чешской инициативы это стало бы невозможным. По крайней мере до тех пор, пока производственные мощности в Европе не будут значительно увеличены.

Чехия с населением 10,9 миллиона человек — один из ключевых сторонников Украины. Поэтому в Брюсселе, Берлине и Париже всерьез опасались, что Бабиш может встать в один ряд с правительствами, ориентирующимися на Кремль, например, с кабинетом Роберта Фицо в Словакии или Виктора Орбана в Венгрии.

Что же делает инициативу особенной? Речь идет о плане, разработанном в Праге дипломатами в сотрудничестве с торговцами оружием, направленный на постоянное обеспечение Украины крупнокалиберными боеприпасами. Опираясь на глобальную сеть контактов, уходящую корнями во времена холодной войны, чехи с 2024 года закупают боеприпасы — прежде всего калибров 122 и 155 миллиметров. Все это координируют всего несколько политиков в чешской столице.

Часть боеприпасов поступает из стран, чьи правительства не хотят, чтобы их связывали с конфликтом на Украине, вероятно, в том числе из опасений испортить отношения с Россией. Закупки финансируют сторонники Киева в Европе.

Эксперты считают, что в таком формате боеприпасы для Украины способна добывать только Чехия. Так, председатель пражского аналитического центра AMO Вит Достал говорит о сделках в Африке, Латинской Америке и Азии, о доверии и знании складских запасов, о посредниках, скрытых маршрутах перевозок и финансовых потоках. По словам специалистов, попытка "вынести" такую сеть на уровень Евросоюза или передать ее другой стране приведет к тому, что она просто распадется.

Визит в Прагу

В прошлом году, как подтвердили газете Die Welt источники, которые тогда были знакомы с процессом поставки вооружений, примерно половину крупнокалиберных боеприпасов, использованных украинской стороной, удалось получить через чехов. Вскоре после прихода к власти Бабиш, по словам осведомленных источников, принимал в Праге участников военной инициативы.

Они, как утверждается, пытались убедить его и объясняли, насколько программа важна для Украины и почему только Прага способна вести такие закупки. По этим сведениям, к делу подключена и чешская промышленность: она не только предоставляет свои международные связи, но и занимается модернизацией боеприпасов.

На международном уровне об инициативе заговорили благодаря президенту Чехии Петру Павелу. Он призвал страны-партнеры софинансировать закупки боеприпасов. Важную роль, как утверждается, сыграл и бывший глава МИД Ян Липавский. Однако решающее значение имеют политики, остающиеся в тени. Некоторые из них известны, и изданию Die Welt удалось с ними поговорить.

Одной из ключевых фигур является Томаш Копечны. "После предупреждений американских и британских спецслужб в декабре 2021 года мы создали в министерстве обороны рабочую группу. Мы посмотрели, что сможем сделать в случае начала боевых действий, чем можем помочь", — рассказал он нашему изданию.

Копечны много лет работал на разных должностях в чешском минобороны, в итоге став заместителем министра и правительственным уполномоченным по Украине. С начала этого года он уже не занимается активной политикой и работает консультантом.

По словам Копечного, от украинцев он часто слышит, что артиллерия по-прежнему важна, как минимум не меньше, чем беспилотники. "Артиллерия создает условия, в которых беспилотники вообще могут действовать. Она важна для того, что называют формированием обстановки на поле боя", — поясняет он.

Чешский чиновник, находившийся на стыке политики и промышленности, хорошо знает, как устроена работа военной инициативы. "Чехия получает предложения от партнеров — от частных компаний или из других стран. После консультаций с украинскими вооруженными силами участвующие правительства принимают решение софинансировать производство боеприпасов", — говорит он.

"Ключевое значение для финансирования имеют Нидерланды и Дания. США участвовали в финансировании лишь однажды", — утверждает Копечны. Германия также регулярно оплачивала поставки боеприпасов через эту инициативу.

Какие именно страны за пределами НАТО участвуют, где выкупают запасы и по каким маршрутам боеприпасы попадают в Чехию и на Украину, Копечны рассказывать не хочет. Чешский дипломат, знакомый с вопросом и пожелавший остаться анонимным, говорит в интервью Die Welt: проще было бы спрашивать не о том, кто участвует, а о тех немногих, кто не участвует. Так он намекает на несколько стран, которые не входят в известную коалицию сторонников Украины, но все равно помогают с закупками.

Не менее важен в этой работе и Томаш Пояр. Он был советником по безопасности у бывшего премьер-министра Петра Фиалы в 2021–2025 годах и долгое время занимал высокие посты в МИД Чехии. В 2010–2014 годах он был послом в Израиле. Говорят, именно там он увидел, насколько эффективно израильское правительство поддерживает оборонную промышленность. При создании похожих структур в Чехии Израиль, как утверждается, служил образцом — во многом благодаря опыту Пояра.

Премьер-министр Андрей Бабиш вскоре после того, как его подробно ознакомили с инициативой, публично заявил, что работа будет продолжена. А 10 марта, во время своего первого визита к канцлеру Фридриху Мерцу, на совместном выступлении перед прессой он подчеркнул: проект остается в силе, а координатором будет Чехия. Мерц, заметно облегченно, поблагодарил его за это. Продолжение инициативы является значимым вкладом, отметил канцлер.

Давление изнутри

Что повлияло на изменение позиции Бабиша: чешские инсайдеры, такие как Копечный или Пояр, или международные лидеры, такие как Мерц? Ясно одно: положение премьера непростое. Он не относится к числу убежденных сторонников Украины, но и к явно ориентированным на Москву политикам его тоже не отнесешь.

Давление идет со стороны двух партнеров по коалиции. Партия "Автомобилисты для себя", евроскептическое правопопулистское движение. Оно не демонстрирует однозначной близости к Москве, но курс на ослабление Европейского союза может отвечать интересам Москвы. Больше всего головной боли Бабишу, вероятно, доставляет вторая партия-партнер — крайне правая "Свобода и прямая демократия". Она считается однозначно пророссийской.

При этом Бабиш, судя по всему, не хочет отдавать внешнюю политику на откуп партнерам по коалиции. Это и приводит к решениям, подобным нынешнему: подтвердив продолжение инициативы, он поспешил подчеркнуть, что Чехия больше не будет выделять на нее деньги из своего бюджета.

Ондржей Кундра, журналист авторитетного еженедельника "Респект" и эксперт по этой инициативе, объясняет позицию Бабиша: "Чехия больше не участвует в финансировании — впрочем, и правительство Петра Фиалы финансировало лишь небольшую часть закупок", — говорит он.

По словам Кундры, на долю чешского правительства приходилось лишь 2–3%.

Кундра, соавтор книги о поддержке Украины со стороны Чехии, рассказал в интервью Die Welt: "Главное, что инициатива и дальше реализуется из Чехии — с той экспертизой, которая здесь есть. Кто в итоге платит за боеприпасы, Украине все равно. Но я считаю, что такая обеспеченная и успешная страна, как Чехия, должна продолжать участвовать и финансово".