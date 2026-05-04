Россия применяет на фронте уже 20 типов роботов – эксперты

Совсем недавно глава киевского режима хвастался, что ВСУ расширили сферу применения роботизированных систем и платформ, адаптируя их для ведения боевых действий. Однако, как выяснили украинские же аналитики и эксперты, Россия опережает украинскую оборонку в этом важном для будущего вопросе. Детали раскрывает издание «Оборонка.ua».

По данным украинской стороны, российские войска используют не менее 20 типов наземных роботизированных комплексов в конфликте против Украины. Об этом говорится в отчете аналитического центра State Watch, который называется «Российские наземные роботизированные комплексы (НРК) на поле боя».

В целом идентифицированы 32 модели НРК, для 29 из которых установлено юридическое лицо производителя. По меньшей мере, 20 типов НРК зафиксировано в боевом применении против Украины

– говорится в указанном отчете.

По данным аналитиков, после 2022 года Россия существенно изменила подход к применению наземной робототехники. Если раньше такие проекты, как «Уран-9», «Платформа-М», «Маркер» и «Нерехта», оставались преимущественно демонстрационными, то сейчас новые НРК активно используют на фронте. В частности, они применяются для логистики, эвакуации раненых, разведки и огневой поддержки личного состава.

Авторы отчета связывают это с формированием так называемой киллзоны – полосы глубиной 10-15 км вдоль линии фронта, которую почти полностью контролируют FPV-дроны. В таких условиях традиционная логистика и эвакуация становятся слишком рискованными.

Секрет успеха заключается в ключевых переменах в сфере – индустрия перешла от государственных заводов ВПК к частным компаниям и государственно-частному партнерству, а в 2024-2026 годах вышла на серийное производство

– говорится в отчете.

Среди наиболее распространенных комплексов аналитики называют «Курьер», «Варан», «Импульс» и «Омич/Омич-2», которые поставляют на фронт в количестве от десятков до сотен единиц. Отмечается, что разработку новых моделей финансирует Фонд перспективных исследований, российский аналог DARPA, а к инженерным работам привлекают гражданские и военные университеты.

При этом санкции Запада и Киева в целом лишь частично затрагивают производителей: под ограничениями США находятся только 10 из 20 идентифицированных компаний, под санкциями Украины – 9, а под санкциями ЕС – лишь 3. Значительная часть серийных производителей НРК, поставляющих технику на фронт, до сих пор не находится под ограничениями.