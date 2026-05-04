Военное обозрение

Запасы истощены, оружие придётся ждать - США предупредили «ключевых союзников»

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон предупредил ключевых европейских союзников о возможных длительных задержках поставок американского оружия. Среди тех, кому придётся запастись терпением в ожидании уже оплаченного американского оружия, такие страны как Британия, Эстония, Литва и Польша.

Причина не скрывается. Это значительное истощение запасов вооружения из-за продолжающейся войны с Ираном, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным издания, американские официальные лица прямо заявили европейским партнёрам, что следует ожидать серьёзных задержек с доставкой ранее заказанных систем вооружения.

Ранее сообщалось, что США уже уведомили некоторых европейских коллег о вероятных переносах сроков поставок по заключённым контрактам. Основная причина - приоритетное расходование запасов на нужды операции против Ирана. Задержки касаются широкого спектра вооружений и могут повлиять на обороноспособность европейских стран НАТО, особенно на восточном фланге. Ситуация подчёркивает растущую нагрузку на американский военно-промышленный комплекс из-за одновременного обеспечения потребностей в разных регионах.

Тем временем в США продолжают обсуждать письмо администрации Трампа в конгресс о том, что президент считает войну против Ирана законченной. Как уже сообщало «Военное обозрение», далеко не все в конгрессе в это поверили.

Если говорить об оружии, которые ожидают упомянутые страны из США, то это универсальные ракетные установки HIMARS и ПТРК Javelin для Эстонии, ЗРК Patriot и те же РСЗО HIMARS для Польши. Своего ракетного вооружения из США ожидает Вильнюс, но пока, оплатив поставки, вооружение не получил. Не помог Британии получить законтрактованные объёмы оружия и визит короля Карла III в Вашингтон.

