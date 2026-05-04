"Низкая оперативная готовность" — пять главных уязвимостей НАТО (Die Welt, Германия)

Welt: война в Иране продемонстрировала пять ключевых уязвимостей НАТО

Военная операция США и Израиля против Ирана выявила серьезные проблемы внутри Североатлантического альянса, пишет Welt. Эксперты считают, что у НАТО есть большое количество слабых мест и выделяют пять основных уязвимостей.

Виктор Джек (Victor Jack)

Война на Ближнем Востоке выявила серьезные проблемы в НАТО. В ключевых аспектах альянс в случае столкновения с Россией может оказаться слабее. Однако эксперты и источники внутри НАТО видят способы закрыть пробелы.

НАТО хотя и держалась в стороне от американо-израильского вооруженного конфликта с Ираном, но происходящее обнажило слабые места в оборонных механизмах альянса — такие, которые при ударе со стороны России способны обернуться крупными трудностями.

"Боевые действия на Украине и эскалация на Ближнем Востоке — это не два изолированных явления. Из обоих процессов необходимо многое извлечь, чтобы понимать, какими будут конфликты завтрашнего дня", — заявил генерал Доминик Тардиф, заместитель начальника штаба ВВС Франции. "Эти объединенные уроки должны помочь нам лучше понять, как управлять развитием военных возможностей".

Европейские военные чиновники предупреждают: Москва может быть технологически способна к 2029 году атаковать страну — члена альянса. Это, по их словам, подчеркивает острую необходимость повышения боеготовности и политической сплоченности внутри НАТО.

Издание Politicoпоговорило примерно с дюжиной дипломатов, действующих и бывших сотрудников НАТО, а также экспертов по обороне. Часть собеседников попросила об условиях анонимности, чтобы откровенно обсуждать чувствительную тему. В итоге вырисовываются пять ключевых слабых мест альянса.

1. Нехватка боеприпасов

Конфликт вокруг Ирана наглядно показал дефицит боеприпасов внутри НАТО. США израсходовали порядка половины запасов важных зенитных ракет для системы ПВО Patriot. Французские представители предупреждали, что запасы ракет ПВО Aster и управляемых ракет MICA уже в первые две недели оказались на грани исчерпания. О резком росте спроса и риске дефицита говорят и оборонные компании — такие как Rheinmetall и MBDA.

И ситуация может стать еще критичнее. Если США и дальше будут смещать свой фокус внимания на Индо-Тихоокеанский регион, "значительная часть возможностей будет выведена из Европы", отметил в интервью Politico высокопоставленный дипломат НАТО. "У нас этих возможностей слишком мало".

Если НАТО не изменит политический курс, Россия, предупредил член британской Лейбористской партии Кэлвин Бейли, "быстро вынудит нас выйти из конфликта из-за высоких расходов".

Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), прогнозирует: у союзников по НАТО в течение "недель" закончатся дорогостоящие ракеты ПВО, поскольку Москва, по его словам, производит ежемесячно "6–7 тысяч" одноразовых ударных беспилотников. Это создает "острую потребность в более дешевых ракетах класса „воздух — воздух“" — тех, что применяются самолетами против воздушных целей. НАТО, считает он, стоит сильнее ориентироваться на более доступные альтернативы системам Patriot, например на лазерно-наводимую ракету AGR-20, а также развивать пассивную защиту: в частности, строить укрепленные бетонные укрытия для базирования авиации.

По словам источника, знакомого с обсуждениями, дефицит боеприпасов станет одной из центральных тем на саммите НАТО в июле.

2. Проблемы с превосходством в воздухе

Тот факт, что Иран, несмотря на американские авиаудары, сумел продолжить и нанести более 5 тысяч ракетных и беспилотных ударов по соседним государствам Персидского залива, демонстрирует "очевидные пределы представления о том, что страну можно заставить капитулировать одним лишь бомбометанием с использованием обычной авиации", считает Питер Веземан, старший исследователь Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

В ответ, полагает Бронк, НАТО следует пересмотреть подход к воздушному превосходству и искать более изобретательные способы сдерживания России, например через масштабные вложения в высокоточные дальнобойные системы, способные поражать производство беспилотников и военные объекты в глубине российской территории.

"Если мы сможем добиться превосходства в воздухе в зоне, где идет борьба за контроль, то даже одна Европа могла бы резко ослабить российские силы на поле боя", — говорит Бронк. Он выступает за расширение закупок производимой в США ракеты AGM-88G с дальностью поражения целей до 300 километров.

По словам двух дипломатов НАТО, конфликт вокруг Ирана уже запустил внутри альянса новые дискуссии о необходимости наращивать возможности для ударов "в глубину" территории противника. Эти обсуждения совпали по времени с началом переговоров о следующем четырехлетнем цикле оборонного планирования НАТО в текущем году.

3. Слабые военно-морские силы

Ограниченная поддержка государств Персидского залива со стороны Европы также выявила серьезные провалы в инвестициях в военно-морские силы НАТО.

Самый наглядный пример — Великобритания. На переброску эсминца HMS Dragon в Средиземное море ушло три недели, но затем корабль из-за технической неисправности отправили обратно в порт на ремонт. Ничего удивительного, ведь глава британских ВМС генерал сэр Гвин Дженкинс в прошлом месяце признал, что Королевский флот не готов к серьезным испытаниям, и добавил, что и другие союзники отстают в этом вопросе. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что в его стране к выполнению задач пригодна меньше половины флота.

"С 2022 года мы куда сильнее сосредоточились на сухопутных войсках. И теперь внезапно обнаруживаем, что готовность флотов по всему НАТО довольно низкая", — пожаловался Эд Арнольд, военный эксперт, бывший сотрудник НАТО.

Между тем при столкновении с Москвой морские силы критически важны: они нужны, чтобы отслеживать подводные лодки в районе российского Кольского полуострова и выводить из строя корабли с дальнобойными крылатыми ракетами "Калибр", отмечает эксперт по морской безопасности Сидхарт Каушал из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Кроме того, НАТО, по мнению собеседников, следует улучшить общую инфраструктуру ремонта и обслуживания кораблей, закрывать кадровые провалы и вкладываться в более гибкие платформы — такие, которые можно адаптировать под разные задачи по примеру нидерландской программы многофункциональных кораблей всестороннего обеспечения.

4. Сохраняющиеся разногласия внутри альянса

Конфликт также углубил разлом внутри НАТО. Европейские участники альянса отвергли требования президента США Дональда Трампа о военной поддержке авантюры в Иране, после чего в Вашингтоне начали прорабатывать варианты ответных мер. Как пишет Politico, администрация Трампа ищет способы "наказать" союзников, которые отказываются поддерживать войну против Ирана. Параллельно Трамп вновь обрушился с критикой на НАТО, не раз называя альянс "бумажным тигром". По словам дипломатов НАТО, это вызвало в организации новую волну тревоги за будущее.

После завершения конфликта существует риск, что "президент может заявить: „В этот раз мы не вмешиваемся“", отмечает Арнольд, — или, если Россия нанесет удар, согласиться лишь на ограниченное участие.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рекомендовал европейцам действовать с Трампом в том же "транзакционном" стиле: четко увязывать помощь в восстановлении прохода через Ормузский пролив с подтверждением приверженности Вашингтона обязательствам в рамках НАТО. При этом он предостерег от дальнейших попыток "умасливать" Трампа — это, по его словам, остается ключевой линией генерального секретаря НАТО Марка Рютте в отношениях с президентом США. "Время лести прошло", — заявил Расмуссен.

5. Значение Украины

Спустя несколько дней после начала конфликта вокруг Ирана Украина направила на Ближний Восток своих специалистов по беспилотникам. Они имеют опыт применения разработанных на Украине систем перехвата против иранских беспилотников типа "Шахед" — примерно таких же, которые использует и Россия. В итоге Киев заключил с государствами Персидского залива оборонные партнерства сроком на десять лет.

НАТО тоже быстро расширила институциональные связи с Украиной, в частности, через открытие совместного учебно-исследовательского центра в Польше, визиты военных в Киев и новую промышленную программу по инновациям, технологиям и инженерии (UNITE) — Brave NATO.

Теперь альянсу, считает Джастин Бронк, стоит работать над созданием на российской границе "пояса" возможностей противодействия беспилотникам, как первой линии обороны. По словам дипломатов НАТО, остается и потенциал для дальнейшего углубления промышленного сотрудничества с Украиной, например, за счет дополнительного финансирования программы UNITE — Brave NATO.

"Украина выступает поставщиком безопасности", — отметил третий дипломат НАТО. Конфликт вокруг Ирана, по его словам, это "доказал".