В ходе слушаний в сенате стало известно, что бюджет Пентагона на 2027 год, который вступает в силу с 1 октября 2026 года, не предусматривает дальнейшего военного финансирования Киева.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст. На прямой вопрос сенатора о наличии в проекте бюджета средств для Украины он ответил:

В этом бюджете не предусмотрено финансирования по программе инициативы по содействию безопасности Украины

Однако, как уже сообщало «Военное обозрение», сегодня Пентагон разблокировал $400 млн военной помощи Украине, которые ранее были утверждены Конгрессом США. Средства предназначаются в рамках указанной выше программы для производства приоритетного вооружения американскими компаниями. Примечательно то, что эта разблокировка состоялась после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, в котором президент США заявил о своей надежде на скорое заключение сделки для завершения войны на Украине. Цинизм и лицемерие? Или просто политика?

Учитывая все последние события, получается, что сегодня для Украины в военном бюджете США на 2027 год деньги не предусмотрены, а завтра их без особого труда могут предусмотреть. Особенно, если конгресс возьмёт Демпартия в ходе промежуточных выборов. А если и не предусмотрят в рамках указанной программы, то найдут десяток других способов продолжать спонсировать киевский режим, действия которого в нынешнем виде выгодны Соединённым Штатам.