Войти
Военное обозрение

Не учли урон базам: Пентагон существенно занизил расходы на войну с Ираном

Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса отмечает, что в своих отчетах Пентагон существенно занизил оценку расходов США на вооруженный конфликт против Ирана.

По данным телеканала CNN, озвученная американским военным ведомством оценка не учитывает расходы на восстановление пораженных иранскими ударами военных баз США. Исходя из этого, реальная сумма расходов занижена примерно на 20 миллиардов долларов и составляет около 40-50 миллиардов.

Кроме того, американский телеканал не исключает, что, помимо весьма значительных расходов Пентагона, война с Ираном в целом может подорвать экономику США. Стремительный рост цен на бензин быстро съел с трудом заработанные американцами зарплаты, нанеся наиболее сильный удар по тем, кто меньше всего способен это компенсировать. Инфляция резко выросла, темпы роста зарплат резко замедлились, а общие потребительские настроения упали. Эти факторы вполне могут стать предвестником дальнейших негативных для американской экономики последствий.

По оценкам американских экономистов, чем дольше продлится война с Ираном, тем выше опасность резкого ухудшения ситуации. Инфляция, вызванная ростом цен на нефть, может вынудить центральный банк США повысить процентные ставки, что усугубит и без этого значительное замедление экономического роста. Американские эксперты опасаются, что на фоне вызванного ближневосточным кризисом дефицита нефти население будет вынуждено покупать электромобили или искать удаленную работу, а предприятия — использовать технологии в качестве замены человеческому труду.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
