В РФ разработали устойчивые к морозу и пулям аккумуляторы для военной техники

Источник изображения: Фото: Ростех

«Ростех»: разработаны устойчивые к пулям аккумуляторы для военной техники

Специалисты государственной корпорации (ГК) «Ростех» при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» создали устойчивые к морозам и пулям аккумуляторы, которые можно внедрять в военную технику. Об этом 30 апреля сообщили на сайте организации.

«Разработаны импортозамещенные источники питания, которые не боятся не только арктических морозов и сильной вибрации, но и попадания пуль. В отличие от обычных электролитных батарей, новые изделия могут монтироваться в любом положении», — говорится в материале.

Отмечается, что созданное решение может быть востребовано для запуска двигателей тяжелой военной техники и стать актуальным для обеспечения бесперебойной работы питания командных пунктов и узлов связи.

Разработка является уникальной, так как в ней за счет наличия специальных стекловолоконных «губок» не присутствует жидкий электролит. Это позволяет даже поврежденному насквозь объекту, потенциально оснащенному подобным аккумулятором, не останавливаться в условиях сильной тряски.

Заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров, комментируя успешно пройденные новым продуктом испытания, уточнил, что в их рамках специалисты опробовали источники питания при температурах от +50 до -50 градусов. Сейчас, по его словам, такими аккумуляторами уже оснащены некоторые объекты отечественной морской инфраструктуры.

В «Ростехе» 9 апреля рассказали о планах создать двигатель модели НК-3, который будет предназначен для сверхлегких космических ракет-носителей под названием «Воронеж». Ожидается, что двигатель будет обладать тягой в 4,5 т и работать на экологически чистом топливе.

  • 01.05 13:07
  • 28
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 01.05 12:25
  • 15648
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.05 10:17
  • 5
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 01.05 09:58
  • 1116
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 01.05 07:21
  • 6
Новейший российский «Союз-5» впервые запустят 2 апреля
  • 01.05 04:47
  • 0
Комментарий к "«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России"
  • 01.05 03:46
  • 0
Комментарий к "Конфликт в Персидском заливе показал эффективность российской системы ПВО"
  • 01.05 02:08
  • 1
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 01.05 01:58
  • 1
Искусственный интеллект на поле боя
  • 30.04 23:53
  • 0
Комментарий к "Высокотехнологичные подводные лодки Путина бросают вызов НАТО в глубинах Атлантики (Bloomberg, США)"
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4