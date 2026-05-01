В РФ разработали устойчивые к морозу и пулям аккумуляторы для военной техники

«Ростех»: разработаны устойчивые к пулям аккумуляторы для военной техники

Специалисты государственной корпорации (ГК) «Ростех» при участии холдинга «РТ-Проектные технологии» создали устойчивые к морозам и пулям аккумуляторы, которые можно внедрять в военную технику. Об этом 30 апреля сообщили на сайте организации.

«Разработаны импортозамещенные источники питания, которые не боятся не только арктических морозов и сильной вибрации, но и попадания пуль. В отличие от обычных электролитных батарей, новые изделия могут монтироваться в любом положении», — говорится в материале.

Отмечается, что созданное решение может быть востребовано для запуска двигателей тяжелой военной техники и стать актуальным для обеспечения бесперебойной работы питания командных пунктов и узлов связи.

Разработка является уникальной, так как в ней за счет наличия специальных стекловолоконных «губок» не присутствует жидкий электролит. Это позволяет даже поврежденному насквозь объекту, потенциально оснащенному подобным аккумулятором, не останавливаться в условиях сильной тряски.

Заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров, комментируя успешно пройденные новым продуктом испытания, уточнил, что в их рамках специалисты опробовали источники питания при температурах от +50 до -50 градусов. Сейчас, по его словам, такими аккумуляторами уже оснащены некоторые объекты отечественной морской инфраструктуры.

