Центральное командование ВС США запросило отправку гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближний Восток

ЦАМТО, 30 апреля. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) запросило отправку гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближний Восток для возможного удара по Ирану.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"В заявке на развертывание войск этот шаг обосновывается тем, что Иран вывел свои пусковые установки за пределы досягаемости высокоточных систем", – говорится в публикации.

По словам источника Bloomberg, решение по этому запросу еще не принято.

Если запрос одобрят, это станет первым развертыванием американской гиперзвуковой ракеты, несмотря на то, что она еще не полностью готова к боевому применению, уточняет агентство.

Справка ЦАМТО

Гиперзвуковая система Dark Eagle, которую разрабатывает компания Lockheed Martin, имеет заявленную дальность 1725 миль (2780 км) и представляет собой ракету наземного старта, оснащенную гиперзвуковым планирующим боевым блоком.

Согласно заявлению Управления оперативных испытаний и оценки Пентагона, которое фактически выполняет роль внутреннего контролера, "на данный момент все еще недостаточно данных для оценки оперативной эффективности, летальности, пригодности и живучести системы Dark Eagle".