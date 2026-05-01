Обзор событий недели Зорана Метера: ЕС должен стать ядром НАТО, как когда-то англосаксы. В противном случае его сомнут (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: Евросоюз должен превратиться в новый оплот сдерживания России в рамках НАТО

Америка делает ставку на долгосрочное истощение России, пишет GN. Эта "игра" уже зарекомендовала себя во время Холодной войны. Теперь в процесс включится и Европа. Других вариантов у нее нет: США крепко держат ее на поводке и не позволят восстановить отношения с Россией.

Зоран Метер

Абсолютной ерундой выглядят заявления некоторых европейских политиков и средств массовой информации о том, что из-за серьезного (и настоящего) конфликта между администрацией Трампа и Европейским союзом (особенно после начала войны в Иране) НАТО постигнет дестабилизация, а может и крах, учитывая, что альянс на две трети финансируется США и снабжается их оружием. Я уже не говорю об американском ядерном зонтике над европейскими союзниками, который еще долго просуществует в нынешнем виде независимо от тех или иных оборонных стратегических планов Европейского союза, который все чаще заявляет о необходимости собственного ядерного щита.

Этот стратегический сегмент, для создания которого у Европы, несомненно, есть знания и возможности, не просто очень дорогой. Чтобы достигнуть в нем уровня стратегического ядерного оружия России и США, которые работают над ним уже 70 лет, Европе потребуются десятилетия (и это при условии, что сами они остановят его развитие). Но, главное, США никогда не позволят Европе сделать этого, потому что тогда воплотится в жизнь мечта ее элит.

Речь идет о "европейской стратегической автономии". Хотя эта концепция постоянно разбивается о политическую реальность, в том числе из-за внутренних европейских разногласий по поводу лидерства. Ведь в столь щекотливых вопросах только один может отдавать команду о применении ядерного оружия, поскольку о совместном управлении и принятии решений в данной сфере не может быть и речи: в кризисный момент скорость решений означает буквально жизнь или смерть. Только представьте, на что была бы похожа американская ядерная мощь, если бы решение о применении этого оружия принимали штаты, на территории которых оно размещено, или федеральный Конгресс, скажем, абсолютным большинством или другим большинством голосов вечно воюющих друг с другом конгрессменов из разных партий?

НАТО не ослабла, а начала меняться, и ясно, в каком направлении

Иными словами, я хочу сказать, что никакого ослабления НАТО нет, и мы наблюдаем исключительно ее переустройство или трансформацию в соответствии с текущими мировыми и континентальными (европейскими) геополитическими изменениями, то есть адаптация к ним. Это своего рода "выбор специализации" НАТО под жестким руководством и бдительным оком англосаксонского блока (США, Великобритания), который ничего не пускает на самотек.

Эта "специализация", как ее видит означенный атлантический блок, заключается в ускоренной интеграции всего ЕС в новую форму оборонного устройства и сводится лишь к одной задаче: сдержать Россию и поддержать ее сосредоточенность на Европе, прежде всего, с помощью украинского вооруженного конфликта, хотя, быть может, и не только его (об этом ниже в статье), ради ослабления китайско-российской "оси сопротивления" в момент, когда Вашингтон готовится к окончательному сведению счетов с Китаем (не обязательно войной, но с помощью сильного давления, которое при необходимости включало бы и военный компонент опосредованного столкновения, как сейчас с Россией в Европе).

Другими словами, Европейский союз будет вынужден стать ядром НАТО, создав дополнительные, узко специализированные "военные подальянсы" в составе некоторых государств-членов вроде уже созданного совместного Экспедиционного корпуса на северном крыле НАТО под руководством Великобритании и др. Кроме того, и эту роль ЕС летом прошлого года уже полностью взял на себя под сильным давлением Трампа, Европа должна будет взять на себя и лидерство в совместной обороне, а также все финансирование Украины и поставки военной помощи этой стране. Цель на прошлой неделе озвучил генсек НАТО Марк Рютте, выступая на заседании Контактной группы по помощи Украине: нужно принудить Россию согласиться на мирный договор и признать провал ее военной кампании.

Европейскому союзу поставили задачу, от которой нельзя отказаться

Таким образом, Европа (ЕС + члены НАТО) в соответствии с новой американской стратегией восстановления доминантной позиции в мире (не гегемонии, так как это уже невозможно и означало бы управление всем и всеми) внешне наконец-то станет самостоятельнее, что необходимо ей для мобилизации масс и сохранения власти нынешних элит. Однако этот процесс все-таки будет проходить под надзором Вашингтона, и Европа будет вынуждена согласиться на поставленные им задачи и воплотить их в жизнь. Европа, как я писал еще в 2023 году, станет "клубком колючей проволоки и будет изрыта окопами", что, конечно, далеко от перспективы "зеленого рая", окруженного джунглями, о котором еще недавно наивно говорил бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Особенно отчетливо это понимаешь после таких новостей, которые пришли на прошлой неделе, но остались вне фокуса внимания хорватских СМИ. Ясно, что европейские элиты приняли окончательное решение, выбрав долгосрочный конфликт с Россией в качестве своей стратегической ориентации. Но обо всем по порядку.

Как третьего апреля написало украинское издание Kyiv Post, бывший представитель Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог предложил создать новый международный оборонный союз, куда могла бы войти Украина, и при этом резко раскритиковал НАТО за неэффективность во время войны с Ираном. (…)

Учения НАТО Hedgehog. Источник: © NATO SHAPE

Тут можно обоснованно сказать, что Келлог — все же бывший представитель Трампа и неважно, что он говорит. Поэтому я приведу дополнительный аргумент, который подтверждает мой тезис о трансформации Североатлантического альянса, то есть о превращении ЕС в новый оплот сдерживания России. Я приведу слова человека, который высоко стоит внутри самого Пентагона.

Выступая недавно на слушании в американском Сенате, заместитель американского министра обороны по военно-политическим вопросам Элбридж Колби сказал, что Трамп склонен к достижению компромисса между Украиной и Россией и "будет рассматриваться такой мир, который станет важнейшим элементом в системе долгосрочного сдерживания России".

О том, что ситуация развивается именно в этом направлении, говорит и официальная страница британского правительства gov.uk. 15 апреля на ней было опубликовано сообщение о том, что в этом году Великобритания передаст Украине ни много ни мало 120 тысяч ударных БПЛА, а также морских дронов, которые уже проявили себя в боевых условиях. Поставки уже начались в этом месяце, как говорится в сообщении. В тот же день британский министр обороны Джон Хили в Берлине поблагодарил немецкого коллегу за то, что Германия направит Украине 120 тысяч единиц своих дронов и другого оборудования.

Британский министр финансов Рэйчел Ривз позднее на встрече министров финансов в Вашингтоне анонсировала другие меры поддержки Украины, которые включают выплату Киеву 752 миллионов фунтов как части большего кредита в размере 3,36 миллиардов фунтов. (…)

В тот же день Германия и Украина подписали договор о военном сотрудничестве и развитии совместного оборонного производства. В тот же день украинский министр обороны поблагодарил Берлин и сообщил, для чего применяются немецкие беспилотники и дальнобойные ракеты. Ими Украина атакует глубокий российский тыл.

Также 16 апреля Владимир Зеленский поблагодарил государства, которые решили оказать военную помощь Украине: Великобританию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию и Германию, а также Францию, Испанию, Италию, Польшу, Латвию, Эстонию. Интересно, что Хорватия в этом списке не упомянута, и слава Богу, что это так, и я сразу объясню почему.

Самое строгое предупреждение российского Минобороны

15 апреля, а 16 апреля информацию дополнили, Министерство обороны России выступило с заявлением. В нем было объявлено об окончательном решении Европы от 26 марта, согласно которому "в связи с нехваткой украинских солдат" было решено запустить совместное военное производство с Украиной ударных беспилотников на европейских заводах для нужд украинских вооруженных сил, что напрямую втягивает Европу в войну против России.

Это уже не дипломатическое заявление Минобороны РФ, которое до сих пор обычно констатировало факты, а первое конкретное предупреждение о том, что произойдет, если означенные намерения начнут воплощаться. И все это на фоне ежедневных и, следует сказать, достаточно успешных ударов украинских беспилотников по целям на российской территории, от которых, помимо энергетической и другой инфраструктуры, страдают и сами граждане, что создает все большую проблему для Москвы.

В частности, в продолжении того же заявления Минобороны России были опубликованы названия стран и компаний, а также точные адреса, где они находятся и где будет запущено указанное совместное военное производство с Украиной. Вот некоторые из упомянутых стран, среди которых Хорватия не упоминается: Германия, Великобритания, Испания, Франция, Польша, Израиль, Турция и еще несколько, — и жителей которых Минобороны России в том же заявлении предупредило, что им следует ознакомиться с точными адресами указанных компаний. Москва явно намекает на возможные российские авиаудары по ним, если украинские удары по российскому тылу продолжатся после запуска совместного производства.

Даже умеренные российские военные и политические аналитики в этой связи говорят не только о том, что чаша российского терпения явно переполнена, но и о том, что Москва просто обязана пойти на эскалацию, учитывая, что Европа окончательно взяла курс на войну с РФ. Некоторые, в прошлом военнослужащие, откровенно говорят даже о применении "специального оружия" (в российской военной терминологии это означает ядерного) для решающего удара по украинским центрам принятия решений, чего прежде не было. При этом они ссылаются на Израиль и его "право" бить по тем целям в государствах Ближнего Востока, которые он считает угрозой для своей национальной безопасности, в том числе в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также, наконец, в Иране.

В последние дни близкие к Кремлю российские аналитики на общественных телеканалах даже не говорят о "необходимости прекратить войну ради достижения нового договора с Западом", а говорят о том, что надо идти исключительно к победе.

Все это резкая смена риторики, которую поддерживают и высокопоставленные российские руководители, такие как министр иностранных дел Сергей Лавров, который на прошлой неделе в Пекине встретился с Си Цзиньпином. К главным протагонистам антироссийской политики он отнес не только Европу и НАТО, но и опосредованно США.

Тут следует отметить и слова российского представителя в ООН Василия Небензи, сказанные им 15 апреля. Тогда он впервые заявил, что Европа окончательно выбрала "политику нанесения стратегического поражения России", за что должна понести ответственность, и что Европа занялась строительством "нового Рейха".

Я напомню, что Трамп в качестве компенсации за территориальные уступки, на которые Киев пошел бы в пользу России, отдав ей Донбасс, требует ускоренного вступления Украины в ЕС в начале 2027 года. По этой логике, вступив в ЕС, остальная часть Украины (а это около 80% всей ее территории) де-факто вступит в военно-политический союз с Западом, и неважно, как он будет назваться: ЕС, НАТО или как-то еще.

Трамп не "аномалия", как в первый срок

Но если кто-то считает (а так считает подавляющее большинство не только обывателей, но и экспертов из разных областей), что Трамп делает все те шокирующие вещи, которые мы видим в мире с момента вступления в должность на второй срок в конце января прошлого года, по собственной воле, что это его прихоть, то очень ошибается. Это хорошо продуманная стратегия так называемого американского "глубинного государства", и она нужна не только для предотвращения упадка глобального американского влияния, которое набрало обороты к моменту прихода Трампа к власти, и возникла угроза образования в мире новых властных отношений без доминирующей роли США, но и для установления нового американского глобального лидерства путем устранения из новой "игры престолов" главного глобального соперника, Китая, и самой серьезной военной угрозы для США — ядерной сверхдержавы России.

Потому что Трамп никогда не смог бы вернуться к власти и делать то, что он делает, не получив "зеленый свет" от влиятельных сил внутри американского общества, которые дергают за ниточки за кулисами (узкий круг обладателей крупного капитала, на котором держатся США с момента своего основания). Вспомним хотя бы первый срок Трампа, когда этот же круг с самого начала очень легко блокировал его попытки реализовать собственную политику, а в конечном итоге первый мандат закончился полным провалом: Байден одержал победу на выборах, а Трампа начали преследовать и клеймить в СМИ.

Трамп, как и любой другой президент, — всего лишь расходный материал, и он будет оставаться у власти до тех пор, пока это выгодно американской элите, то есть до тех пор, пока он сможет реализовывать стратегические указания относительно американского пути в будущем, направленные на сохранение финансовых и других интересов "глубинного государства".

Кстати, будь это не так, разве Европейский союз так паниковал бы? Он просто выжидал бы, когда мандат Трампа закончится тем или иным образом и все вернется "в норму". Но этой нормы больше нет, так как речь идет об американской стратегической политике, а она неизменна, и конкретный президент тут роли не играет. Кто бы им ни стал, он должен всеми силами стараться ради ее успеха. Но есть другие мировые игроки, которые всегда усложняют ему задачу. Тогда глобальная шахматная доска ломается и меняется таким образом, чтобы это устраивало американскую элиту. (На данном этапе, судя по всему, "акции" Трампа быстро падают, учитывая его рекордно низкую популярность на посту президента, невиданную со времен Ричарда Никсона и Уотергейта).

Министр обороны Украины Михаил Федоров, министр обороны Великобритании Джон Хили и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Берлине, Германия, 15 апреля 2026 года. Источник: © REUTERS / Kay Nietfeld

Мою правоту лучше всего подтвердит тот факт, что будущая американская администрация (предположим, демократическая), несмотря на нынешнюю демонизацию внешнеполитических действий Трампа, в том числе войны в Иране, после победы не скажет власти в Тегеране, мол, "простите за все, что вам сделала команда Трампа; вы можете свободно дальше обогащать свой уран и разрабатывать дальнобойные ракеты, можете иметь власть, какую хотите, и контролировать Ормузский пролив". Будущая демократическая власть точно так же не скажет Ирану вернуть захваченный юг Ливана под юрисдикцию Бейрута, а палестинцам — сектор Газа. Демократическая Америка не скажет европейским союзникам: "Больше не надо закупать американский газ и американское оружие для Украины, потому что мы будем давать их бесплатно, и вам не нужно выполнять обязательства по торговому соглашению с США, которое вы подписали летом 2025 года с Трампом".

Точно так же администрация Байдена после прихода к власти не отменила "единоличное" решение Трампа о выходе из ядерного договора с Ираном в 2018 году, к чему принудила и европейских подписантов, которые всячески сопротивлялись, потому что теряли выгодные контракты с Ираном. Кроме того, Байден не отметил пошлины, введенные Трампом для Европейского союза на алюминий и сталь и многое другое.

Американская внешнеполитическая стратегия как константа

Я хочу подчеркнуть, что американская внешнеполитическая стратегия в своей сути неизменна. Она разрабатывается на годы вперед и не пересматривается ни одной администрацией, пришедшей к власти. Правда, некоторые из них моделируют ее в соответствии с потребностями, так как мировая геополитика определяется не только Вашингтоном и существуют и другие игроки.

Поэтому ее модифицируют, принимая новые, а чаще лишь дополняя существующие стратегические документы, такие как документы по национальной безопасности и обороне, как это сделала администрация Трампа в конце прошлого года (вспомните частичное возвращение к "доктрине Монро" доминирования США в западном полушарии). Если бы каким-то чудом какая-нибудь американская администрация самостоятельно решила вывести Америку из "устоявшихся рамок стратегической игры", за этим очень быстро последовал бы "сценарий Трампа" образца его первого президентского срока.

Трамп хорошо усвоил этот урок, и благодаря своему воинственному и грубому характеру превратился в идеальное оружие упомянутых американских сил, которым они пользуются ради достижения новых стратегических целей после того, как пошатнулось американское глобальное доминирование.

Чем это все закончится, уже совсем другой вопрос. Но элита определенно решила играть по принципу "все или ничего". До какой степени? До максимального расширения американского влияния по всему миру, пока другие соперники наконец не скажут "достаточно", иначе начнется эпическое столкновение титанов со всеми вытекающими последствиями, или это столкновение даже не исключено? На мой взгляд, последний вариант менее реалистичен, потому что у элиты тоже есть своя жизнь, и вряд ли она захочет рисковать, напрашиваясь на прямое военное столкновение с ядерными сверхдержавами (Россия, Китай).

Поэтому намного вероятнее, что ставка будет сделана на долгосрочное истощение (эта "игра" уже зарекомендовала себя в прошлом во время холодной войны во второй половине прошлого века), и теперь в процесс включится и Европа. Других вариантов у нее просто нет: США не позволят Европе восстановить отношения с Россией, и Европа по-прежнему будет зависеть от американского оборонного зонтика. Хронический энергетический голод сохранится, так как ситуация на Ближнем Востоке будет усложняться, и в опасную "игру" там придется все активнее включиться Китаю, а быть может, и России. Европа рискует впасть в полную зависимость от американских энергоносителей, то есть США будут самостоятельно назначать цены на них, хотя Европа всегда пыталась этого избежать и ей это удавалось.

С другой стороны, Пекин не сможет сложа руки наблюдать за тем, как Соединенные Штаты Америки берут под контроль всю ближневосточную нефть и нефтяную политику, так как этот регион, наряду с Россией, является ключевым для стратегического снабжения Китая нефтью и газом. (…)

В заключение

Все описанное в данной статье говорит о начавшихся тектонических геополитических потрясениях, которые целенаправленно привели к краху прежнего международного порядка (он больше не устраивает США, которые держались за него до тех пор, пока извлекали из него максимальную для себя выгоду; но и новые "старые державы" (Россия, Китай), которые вновь стремятся занять свои позиции, растерянные в исторической неразберихе, больше не держатся за прежний порядок). Сейчас происходит рождение нового уклада.

Каким он будет, пока никто не знает. Одной из попыток создать некий фундамент для его формирования, а значит, и установить минимальные правила поведения для всех, станут предстоящие встречи на высшем уровне в Пекине. Сначала между Трампом и Си Цзиньпином, а через две-три недели — между Путиным и его китайским коллегой, после чего, вероятно, станет яснее, в каком направлении движется мир.

Или в сторону американской блокады ключевого евразийского континента: на западе с помощью европейского давления на Россию, а на востоке с помощью давления США и их азиатских союзников на Китай путем инициирования локальных конфликтов, которые призваны помешать им проецировать свое влияние в мире. Или в сторону некой разрядки и разделения сфер интересов между членами этого основного глобального геополитического треугольника путем четкого проведения красных линий, которые ни одной из сторон не будет позволено пересекать.

И если еще недавно (до того как Трамп выкрал Мадуро в Венесуэле в начале года) я склонялся ко второму варианту, то теперь я не уверен в этом. Вероятен хаотичный сценарий, при котором сверхдержавы "дадут заднюю" только в случае реальной опасности непосредственного конфликта друг с другом. Однако долго так продолжатся не может, поскольку подобные ситуации будут учащаться, и тогда даже "дать заднюю" не получится, так как конфликт резко обострится, учитывая противоположность мнений по ключевым вопросам.

Вероятно, все начнется с Ирана, так как на момент написания этой статьи официальный Пекин впервые открыто выразил свое несогласие с намерением США заблокировать Ормузский пролив для китайских танкеров, предназначенных для импорта иранской нефти, и Китай собирается принимать "практические меры" для предотвращения этого. Трудно не отнести к этим мерам "сопровождение" китайских супертанкеров китайскими военными кораблями в случае реальной необходимости, то есть когда запасы нефти в Китае опасно сократятся. Потому что других практических мер, пожалуй, что и нет.

Пекин явно полагает, что Трамп, которому не удалось сломить Иран, вряд ли решится напасть на китайские корабли и выставить себя поджигателем войны с ядерной и морской державой Китаем (еще и при опосредованной войне с Россией на Украине), и все это накануне решающего визита в Пекин, запланированного на середину мая.

"Большая игра" вокруг мирового переустройства подходит к своей кульминации, и лишь ядерные державы могут чувствовать себя в ней относительно комфортно, пусть и принято говорить о разрушительной силе ядерного оружия и о необходимости от него избавиться. Европейский союз с его планами, описанными в начале статьи, — лучшее тому подтверждение.

Ни одно из государств, которое им обладает, никогда от него не откажется, и они очень хорошо понимают почему.