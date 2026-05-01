"Оборона" превратилась в ругательство. И НАТО за это поплатилась (The Times, Великобритания)

The Times: страны — члены НАТО должны сосредоточиться на производстве и обороне

Альянс годами пугал европейские страны Москвой, но в решающий момент столкнулся с неприятной правдой, пишет The Times. Внутри НАТО уже заговорили о провале, скрывать который больше невозможно.

Максим Такер (Maxim Tucker)

Из-за многолетнего пренебрежения обороной североатлантический альянс столкнулся с "неприемлемыми" сроками поставок ключевых вооружений, предупредил бывший высокопоставленный офицер.

Члены НАТО стремятся перевооружиться для возможной войны с Россией, однако столкнулись с "пустыми полками" после трех десятилетий царившей в ВПК бесхозяйственности, предупредил экс-глава высшего военного органа НАТО.

Вооруженные силы столкнулись с "неприемлемыми" сроками поставок танков, истребителей и ракет ПВО Patriot, доходивших вплоть до семи лет, заявил адмирал Роб Бауэр в интервью The Times после Киевского форума по безопасности на прошлой неделе. Бауэр, бывший командующий вооруженными силами Нидерландов, в прошлом году ушел с поста председателя военного комитета НАТО.

Он назвал президента Трамп "подарком судьбы", потому что при нем возобновились инвестиции в оборону. Союзники сперва согласились выполнить многолетний норматив расходов в 2% ВВП, а затем и поднять его до 3,5% к 2035 году. Но производство не поспевает за дополнительным финансированием, сказал он.

"Потенциал военного производства сейчас — главная проблема для альянса, — сказал Бауэр. — На самом деле у нас есть деньги, и мы знаем, что нам нужно купить, но не можем этого сделать, потому что полки пусты. В Европе скопилось свыше 800 миллиардов евро, которые только и ждут, когда их потратят".

По его словам, производственная проблема отчасти объясняется тем, что оборонные компании не смогли наладить масштабные каналы поставок, которые бы не зависели от потенциальных противников.

"Мы совершили оплошность, сосредоточившись на стремлении разбогатеть и на эффективности. В результате в настоящее время мы очень зависим от стран, которые владеют необходимым нам сырьем", — рассуждает Бауэр.

Китай добывает минимум 60% редкоземельных металлов в мире и перерабатывает свыше 90%. Они необходимы западной промышленности — включая ВПК. Когда в прошлом году Трамп ввел пошлины против Китая, Пекин продемонстрировал свою власть, запретив экспорт магнитов.

"Два дня спустя автомобильная промышленность Германии остановилась — производство встало. Это продолжалось всего неделю. И Китай пошел на это, чтобы показать Европе и всему миру, что у него есть рычаги, которые он может пустить в ход", — сказал адмирал.

Бауэр считает, что военные авантюры Трампа в Венесуэле и Иране затевались с тем, чтобы ослабить Китай, ограничив его доступ к дешевой нефти, но заметил, что США следовало координировать свои действия с союзниками, чтобы ослабить контроль Пекина над полезными ископаемыми.

"Это сырье есть в Канаде, Норвегии, Финляндии, Швеции, Австралии, в нашей части света. Но мы должны быть готовы бурить шахты и налаживать переработку и обогащение, — сказал он. — Если посмотреть на предстоящий в мае саммит Си Цзиньпином и Трампа, то у Си больше козырей, потому что он прежнему владеет сырьем". Бауэр назвал Китай "вызовом", поскольку он все сильнее поддерживает "врага" НАТО — Россию.

В конечном счете правительствам придется вмешаться и перенаправить поставки с гражданского производства на военное, убежден он. "Уверен, потребуется вмешательство государства. Рынок сам по себе этого не решит. Нам предстоит сделать выбор... правительства должны отдавать приоритет определенным видам сырья и сосредоточить производственные мощности. Скажем, в США во время Второй мировой войны никто не мог купить новый автомобиль. Все автозаводы выпускали военную продукцию. И никто не умер... только концу войны у них остались лишь старые машины", — пояснил Бауэр.

По его мнению, оборонная промышленность барахтается последние 30 лет, потому что европейские страны и финансовые учреждения не горели желанием в нее вкладываться. "Оборона была сродни порнографии и сигаретам: она считалась грязной, неэтичной и противоречила целям экологичного развития", — пояснил он.

Однако конфликт на Украине доказал, что Европа может идти вперед, сосредоточившись на решении конкретной военной проблемы, считает он. "Сегодня в вопросе денег и оружия, основную ношу на себя взвалили европейцы, а не США. И это не благотворительность, это инвестиции в европейскую безопасность", — заявил он, подчеркнув, что аналогичным образом следует решать и проблему закупок.

Правительства также должны планировать мобилизацию за счет призыва новобранцев или резервистов, сказал он. "Иначе может начаться война, и наступит момент под названием „вот, черт!“, и вы пожалеете, что не подготовились — но будет поздно", — пояснил он.

Западные общества "передали безопасность на внешний подряд", в надежде, что вооруженные силы отстоят привычный жизненный уклад, но им не уйти от личной ответственности. "У нас в Голландии 60 тысяч солдат, это профессиональные военные, и они пойдут за нас воевать. Проблема, мои дорогие друзья, в том, что через два дня первые из них погибнут или получат ранения. Как вы думаете, где взять подкрепление?" — спросил он риторически.

Воздав Трампу должное за то, что он заставил Европу и Канаду взять на себя обязательство предоставлять половину ресурсов НАТО, адмирал всё же осудил президента США за нападки на североатлантический альянс из-за того, что некоторые его члены не поддержали войну в Иране.

"Удивительно, что США говорят о НАТО так, словно сами они в него не входят. Еще как входят! Так что когда Трамп говорит, что НАТО — это бумажный тигр, выходит, что и США — бумажный тигр", — рассуждает он.

Он также отверг докладную записку Пентагона, где предлагалось исключить Испанию из североатлантического альянса за то, что она отказалась помочь военным усилиям США в Иране. "Невозможно взять и сказать Испании, что ей придется покинуть НАТО — в альянсе не предусмотрено соответствующего механизма. Для этого потребуется консенсус, в том числе согласие самой Испании", — подчеркнул Бауэр.

"НАТО — это оборонительный альянс. Он не создан для ситуации, когда одна страна затевает войну в другой части света, даже не посоветовавшись с союзниками, а затем говорит: „Вы должны нам помочь“. Но если искренне полагать, что истинное предназначение НАТО именно в этом, то я понимаю его разочарование", — добавил он.

"Но надо ему [Трампу] объяснить, что НАТО создавалась не для этого. А мы до сих пор так и не уяснили, почему президент начал эту войну, ведь он привел шесть совершенно разных причин", — заключил Бауэр.