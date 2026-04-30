Военное обозрение

Пентагон раскрыл предварительные траты на войну с Ираном

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон подсчитал предварительные расходы на операцию «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом на слушаниях профильного комитета палаты представителей конгресса сообщил исполняющий обязанности главы финансового отдела Министерства войны США Джулс Херст.

В Пентагоне назвали приблизительные цифры расходов на войну с Ираном. На сегодняшний день это примерно 25 млрд долларов. Но это не окончательная сумма, хотя операция «Эпическая ярость» уже закончена, но в самом разгаре операция «Экономическая ярость» по морской блокаде Ирана. Кроме того, продолжается переброска войск, авиации, авианосных групп, а это всё требует денег. Да и ущерб от иранских ударов до сих пор не подсчитан, Пентагон старается не поднимать эту тему.

Приблизительно на данный момент мы потратили 25 миллиардов долларов. Большая часть этих средств потрачена на боеприпасы.

Ранее Трамп заявил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, возобновлять удары он не рискнул. В то же время США продолжают держать на Ближнем Востоке очень большие силы. Если Трампу не удастся в дальнейшем заставить Тегеран принять условия США, то боевые действия начнутся снова. Выходить из конфликта США не будут, так как это фактическое признание поражения. И так над Трампом уже даже Мерц смеется.

Иран
США
