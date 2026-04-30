Почему слабое звено НАТО — Испания? (Newsweek, США)

Премьер-министр Испании Педро Санчес
В последнее время Испания отнимает у Турции лавры наиболее проблемного члена альянса, пишет Newsweek. Мадрид мешает главному — связи, которая удерживает в НАТО Америку. И когда уляжется пыль от иранского конфликта, испанская головная боль для отношений США и НАТО станет еще более острой.

Илан Берман (Ilan Berman)

Годы правления Эрдогана в Турции — постоянная головная боль для Вашингтона. Дело не только в том, что за 20 лет его авторитарного правления Турция стала серьезным хабом для обхода санкций иранским режимом — назло США и всему миру. И не только в том, что страна слишком сблизилась с радикальными исламистами вроде ХАМАС и "Братьев-мусульман"*, давая им политическое прикрытие, финансовые потоки и идеологическую поддержку против Запада.

Куда более глубокая проблема в том, что Турция делает все это и одновременно играет ключевую роль в НАТО. Она — ближневосточный якорь альянса. У нее вторая по величине армия (после США). Она контролирует стратегические проливы — Босфор и Дарданеллы. Участвует почти во всех операциях НАТО — от Балкан до Афганистана и дальше.

Эта двойственность давно сделала Турцию наиболее проблемным членом альянса, а возможно, и слабым звеном. Но в последнее время у нее появился серьезный конкурент за этот титул.

В последние годы испанский левый премьер Педро Санчес прославился как наиболее воинственный антиамериканский лидер Европы. Мадрид помогает Украине, но мешает главному — связи, которая удерживает в альянсе Америку.

В прошлом году Испания наотрез отказалась брать на себя бо́льшую ответственность за безопасность Европы и повышать оборонные расходы до 5% ВВП. Трамп требовал, другие члены НАТО согласились. А Санчес с тех пор только добавляет оборотов.

С начала американо-израильской операции против Ирана (конец февраля) Санчес публично называет войну "незаконной". Он использует старый лозунг "нет войне" времен антииракской кампании Испании — той, что была 20 лет назад. И наотрез отказал Вашингтону в просьбе использовать совместные базы для операции "Эпическая ярость".

Параллельно Санчес активизирует контакты с Китаем. Две недели назад он совершил громкий визит в Пекин — четвертый за 3 года. Встретился с Си Цзиньпином и призвал Китай активнее участвовать в мировых делах. Тем самым он нанес удар по растущему в Европе консенсусу: европейцы все больше понимают риски слишком тесной связи с КНР.

А чуть более недели назад Санчес вместе с президентом Бразилии Лулой провел в Барселоне громкую встречу мировых левых сил. Мероприятие прямо назвали противовесом "ультраправым силам", то есть нынешней администрации США с союзниками.

Да, в обычные времена такая активность социалистов из Мадрида была бы нормой. Но времена не обычные. За последние полтора года отношения США и Европы серьезно штормит. Главная причина — агрессивное желание Трампа получить больший контроль над Гренландией под предлогом безопасности полушария. Плюс справедливое раздражение Америки из-за того, что Европа не хочет нести финансовое бремя. На этом фоне пассивность НАТО перед просьбами США помочь в иранской кампании лишь ухудшила настроения американцев.

Профессионалы НАТО, разумеется, стараются замять разногласия. Генсек Рютте в начале апреля ездил в Вашингтон к президенту (приняв на себя его гнев), призывал Европу нарастить траты на оборону и толковал о необходимости более серьезного и активного альянса. Но, как признал сам Рютте, итог этих усилий — весьма сомнительный.

Это серьезный повод для тревоги. Миссия НАТО сегодня важнее, чем когда-либо. Коллективная оборона — критический щит в эпоху реваншизма России, нахрапистости Китая и авантюр Ирана.

Но последние недели показали: у альянса не только турецкая проблема. Есть еще испанская. И когда уляжется пыль от иранского конфликта, испанская головная боль для отношений США и НАТО станет реальной.

*запрещенная в РФ террористическая организация

