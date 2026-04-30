США довели концентрацию ВМС на Ближнем Востоке до рекордной с 2003 года

Иран предупредил о возможности ответных «беспрецедентных военных действий» в связи с продолжающимися захватами США связанных с Исламской Республикой коммерческих судов. Как сообщает иранская новостная сеть Press TV со ссылкой на высокопоставленный источник в силовых структурах, Тегеран расценивает действия Вашингтона как «спонсируемое государством пиратство и терроризм». В жалобе, официально направленной в Совет Безопасности ООН 29 апреля, подчеркивается, что Исламская Республика имеет «полное право в соответствии с международными нормами противостоять этим дерзким действиям».

Тем временем в регионе наращивается концентрация американских сил, что многие аналитики расценивают как подготовку к новой фазе конфликта. Центральное командование США (CENTCOM) сосредоточило в зоне Персидского залива беспрецедентную группировку - три авианосца: «Авраам Линкольн», «Джеральд Р. Форд» и «Джордж Буш». Вскоре она пополнится и четвёртой АУГ.

Это самая крупная концентрация американского флота в регионе с 2003 года. В общей сложности к берегам Ирана стянуты более 15000 военнослужащих, 200 боевых самолётов, а также группировка из 16 военных кораблей, включая 11 эсминцев. При этом, по данным Пентагона, ни один американский военный корабль в настоящее время не входит в акваторию самого Персидского залива. Явно опасается оказаться запертым в заливе.

Морское противостояние уже привело к резкому скачку цен на энергоносители. Из-за блокады иранских портов США и фактического закрытия Ираном Ормузского пролива для большей части судоходства, цены на нефть марки Brent подскочили почти до 117 за баррель. Российская Urals на биржах торгуется по 113 долларов, что почти вдвое выше заложенных в бюджет 2026 года показателей.

На этом фоне отмечается высокая активность патрульной и разведывательной авиации стран западной коалиции в воздушном пространстве над акваторией и приграничными с Ираном районами.

Тегеран уже назвал морскую блокаду США «вопиющим нарушением перемирия» и предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля. Совет Безопасности ООН пока не принял экстренных мер по жалобе иранской стороны