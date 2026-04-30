НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали

Минпромторг РФ оштрафовал разработчика микропроцессоров НПЦ «ЭЛВИС» на 32,3 млн рублей за срыв сроков выполнения госконтракта по созданию отечественного микропроцессора цифровой обработки изображений и сигналов. Об этом сообщает Cnews.

Проект финансировался в рамках контракта, заключенного еще в декабре 2017 года на сумму 1,58 млрд рублей. Согласно условиям, компания должна была завершить четвертый этап работ — предварительные испытания опытных образцов — к ноябрю 2020 года, однако фактически этот этап был сдан лишь в марте 2024 года. Таким образом, просрочка составила 1204 дня.

Разрабатываемые чипы предназначались для замены американских микросхем Texas Instruments TMS320C6672, TMS320C6674 и TMS320C6678. Такие процессоры должны обрабатывать большие потоки данных в реальном времени и использоваться в задачах видеонаблюдения, распознавания объектов, радиолокации — в оборонной, космической, медицинской и телекоммуникационной сферах.

Для новой микросхемы в техзадании были заложены восемь ядер архитектуры MIPS64 и не менее 16 DSP-ядер с отечественной архитектурой и поддержкой обработки мультиспектральных видеоизображений с видеоаналитикой.