НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали

Источник изображения: Texas Instruments

Минпромторг РФ оштрафовал разработчика микропроцессоров НПЦ «ЭЛВИС» на 32,3 млн рублей за срыв сроков выполнения госконтракта по созданию отечественного микропроцессора цифровой обработки изображений и сигналов. Об этом сообщает Cnews.

Проект финансировался в рамках контракта, заключенного еще в декабре 2017 года на сумму 1,58 млрд рублей. Согласно условиям, компания должна была завершить четвертый этап работ — предварительные испытания опытных образцов — к ноябрю 2020 года, однако фактически этот этап был сдан лишь в марте 2024 года. Таким образом, просрочка составила 1204 дня.

Разрабатываемые чипы предназначались для замены американских микросхем Texas Instruments TMS320C6672, TMS320C6674 и TMS320C6678. Такие процессоры должны обрабатывать большие потоки данных в реальном времени и использоваться в задачах видеонаблюдения, распознавания объектов, радиолокации — в оборонной, космической, медицинской и телекоммуникационной сферах.

Для новой микросхемы в техзадании были заложены восемь ядер архитектуры MIPS64 и не менее 16 DSP-ядер с отечественной архитектурой и поддержкой обработки мультиспектральных видеоизображений с видеоаналитикой.

30.04.2026 14:49
По идее - срыв сроков мог быть вызван объективными причинами.
1. В 2018 году были введены новые ограничения на товары двойного назначения из-за дела "Скрипалей".
2. 2020 год - это ограничения связанные с ковидом.
Ну а 2022 - новые санкции...  

Сумма 32,3 млн - символическая, но если Элвис реально получила опытные образцы, а значит существует место, где это будут серийно изготавливать после завершения испытаний и доработки схем для повышения выхода годных, то это хорошая новость.
Можно было бы считать её и отличной, если удастся найти достаточный рынок сбыта этих чипов, чтобы понизить цену, которая напрямую зависит от объёма серии.
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития