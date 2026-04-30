Первые поставки отечественных RISC-V чипов для управления двигателями, навигацией и телематикой ожидаются в 2026 году

RISC-V чип
RISC-V чип.
Источник изображения: Изображение Grok

 Российская автоэлектроника переходит на чипы «Элемент»

Группа компаний ГК «Элемент» через НИИ электронной техники планирует начать поставки нового микроконтроллера для транспортной отрасли в IV квартале 2026 года.

Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ГК «Элемент», который добавил, что разработка уже проходит испытания в составе оборудования у промышленного заказчика, который специализируется на электронных блоках для транспорта в России.

Речь идёт о 32-разрядном микроконтроллере, созданном на архитектуре RISC-V — открытой платформе, не требующей лицензирования. Чип представляет собой компактную модификацию существующего решения компании и ориентирован на использование в системах управления двигателем, навигации и телематики.

Внедрение таких решений может усилить локализацию электроники в автомобильной и транспортной индустрии, а также снизить зависимость от зарубежных компонентов.

