Он не будет похож ни на Ту-144, ни на Concorde: стало известно, как будет выглядеть новый российский сверхзвуковой пассажирский самолет

741
0
0
Сверхзвуковой пассажирский самолет
Сверхзвуковой пассажирский самолет.
Источник изображения: Изображение сгенерировано Nano Banana

Без лобового остекления, но с иллюминаторами у пассажиров

В России определили внешний облик будущего сверхзвукового пассажирского самолета: лайнер получит острый прямой нос и не будет оснащен традиционным лобовым остеклением. Как сообщил РИА Новости один из главных специалистов ГосНИИАС по беспилотным авиасистемам Андрей Попов, управление полетом будет строиться на основе мониторов и датчиков, а не прямого обзора из кабины.

По словам Попова, сам планер спроектирован в более обтекаемой форме, а носовая часть не будет опускаться вниз, как у Ту-144 или Concorde. При этом полностью без стекол кабину не оставят: у пилотов сохранятся боковые окна, которые нужны для контроля самолета при рулении на земле. Для пассажиров также предусмотрены привычные иллюминаторы.

В институте сообщили, что часть технологий уже создана и испытана на стенде, а также отработана на летном демонстраторе на базе самолета Як-40.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-144
Як-40
Компании
ГосНИИАС
