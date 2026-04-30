Финляндия после инцидентов с дронами ВСУ выделит 44 млн. евро на борьбу с БЛА

ЦАМТО, 29 апреля. Власти Финляндии после инцидентов с упавшими в стране дронами ВСУ выделяют пограничной охране 44 млн. евро на средства противодействия беспилотникам, сообщило МВД республики.

"В общей сложности 44 млн. евро будут выделены пограничной охране для укрепления ее возможностей по противодействию беспилотникам", – цитирует "РИА Новости" сообщение ведомства.

Как уточняет МВД, средства будут использованы для закупки средств обнаружения, идентификации и противодействия беспилотникам, а также для улучшения межведомственного сотрудничества.

Как напоминает агентство, с конца марта в Финляндии произошло четыре инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Они были обнаружены недалеко от Коуволы, на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале, а также на юго-востоке страны в районе общины Иитти. По меньшей мере, три из них несли неразорвавшийся боеприпас.