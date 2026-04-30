Финляндия после инцидентов с дронами ВСУ выделит 44 млн. евро на борьбу с БЛА

480
0
0
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

ЦАМТО, 29 апреля. Власти Финляндии после инцидентов с упавшими в стране дронами ВСУ выделяют пограничной охране 44 млн. евро на средства противодействия беспилотникам, сообщило МВД республики.

"В общей сложности 44 млн. евро будут выделены пограничной охране для укрепления ее возможностей по противодействию беспилотникам", – цитирует "РИА Новости" сообщение ведомства.

Как уточняет МВД, средства будут использованы для закупки средств обнаружения, идентификации и противодействия беспилотникам, а также для улучшения межведомственного сотрудничества.

Как напоминает агентство, с конца марта в Финляндии произошло четыре инцидента с упавшими украинскими беспилотниками. Они были обнаружены недалеко от Коуволы, на льду пограничного с Россией озера Пюхяярви в Париккале, а также на юго-востоке страны в районе общины Иитти. По меньшей мере, три из них несли неразорвавшийся боеприпас.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.04 17:45
  • 26
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 30.04 17:37
  • 0
Комментарий к "Названо наводящее ужас на ВСУ в тылу российское оружие"
  • 30.04 14:49
  • 1
НПЦ «ЭЛВИС» сорвал сроки разработки российского микропроцессора на замену микросхем Texas Instruments — компанию оштрафовали
  • 30.04 12:58
  • 1114
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.04 12:29
  • 1
Пакистан успешно испытал ракетную систему Fatah-2 дальностью 400 км
  • 30.04 11:48
  • 2
«Рособоронэкспорт» представит российскую продукцию для защиты населения, объектов и территорий на дебютном форуме по безопасности
  • 30.04 11:02
  • 3
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 30.04 10:50
  • 1
"Убийцей беспилотников" после небольшой доработки может стать ЗПУ-4
  • 30.04 09:48
  • 15641
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.04 06:33
  • 0
Комментарий к "У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)"
  • 30.04 04:57
  • 0
Комментарий к "Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.04 03:55
  • 0
Комментарий к "ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок"
  • 30.04 03:33
  • 3
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 30.04 01:55
  • 1
Песков рассказал о формате парада в День Победы
  • 30.04 01:47
  • 38
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития