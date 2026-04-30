США закупят в 2027 ф.г. более 850 перехватчиков THAAD на фоне истощения их запасов в войне с Ираном

Пуск ракеты-перехватчика системы THAAD
ЦАМТО, 29 апреля. Армия США планирует закупить 857 перехватчиков THAAD в 2027 ф.г. на фоне истощения их запасов в ходе конфликта с Ираном, выяснило агентство "РИА Новости", изучив бюджетные документы Пентагона.

Пентагон запрашивает более чем в 23 раза больше перехватчиков и более чем в 13 раз больше финансирования в 2027 ф.г. Для сравнения, в 2026 ф.г. Агентство по противоракетной обороне запросило лишь 37 ракет на сумму 840,1 млн. долл.

Совокупный запрос Армии США на программу THAAD составляет 11,435 млрд. долл. – из них 10,528 млрд. долл. по внеплановым каналам финансирования на закупку 830 ракет и еще 907 млн. долл. на 27 перехватчиков, датчики, пусковые установки и модернизацию устаревших компонентов.

Начиная с 2027 ф.г., программа THAAD переходит от Агентства по противоракетной обороне непосредственно в ведение Армии США.

В январе Lockheed Martin подписала рамочное соглашение с Министерством обороны о четырехкратном увеличении производства систем THAAD.

В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем во вторник, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.

