В Швейцарии запустили кампанию по сбору подписей против закупки F-35 у США

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 апреля. Общественники в Швейцарии запустили петицию против закупки истребителей F-35 у США, стоимость которых оказалась выше изначально оговоренной суммы контракта, сообщает газета Tribune de Geneve.

"Общественная организация "Нет F-35" начала кампанию по сбору подписей против закупки американских истребителей. Они считают американские истребители "неподходящими" и слишком дорогими", – цитирует "РИА Новости" газету Tribune de Geneve.

Сообщается, что петиция опубликована в "Федеральной газете", сбор подписей начинается 28 апреля.

Ассоциация обратилась к властям конфедерации с требованием прояснить сумму, сроки и условия расторжения контракта на покупку самолетов. Крайний срок сбора подписей установлен на 28 октября 2027 года.

Согласно данным инициаторов, петицию поддерживают более 220 видных деятелей, которые в 2022 году также поддержали аналогичную инициативу, выдвинутую Альянсом левых. Тогда, однако, альянс решил отозвать текст после подписания контракта на приобретение 36 истребителей.

Как напоминает "РИА Новости", в конце прошлого года глава Минобороны Швейцарии Мартин Пфистер подтвердил, что конфедерация не намерена отказываться от контракта на закупку истребителей, однако приобретет 30 самолетов вместо 36 из-за повышения стоимости контракта. При этом впоследствии планируется приобретение еще 10 самолетов, указали в военном ведомстве.

В декабре 2025 года посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил "РИА Новости", что власти в Берне навязывают швейцарским налогоплательщикам дорогостоящие закупки вооружений под предлогом мнимой "российской угрозы".

Швейцария в сентябре 2022 года заключила контракт с США на закупку 36 истребителей F-35A на сумму около 6,25 млрд. долл. Поставки были запланированы на 2027-2030 гг. Но позднее начальник по оборонным закупкам Швейцарии Урс Лоэр сообщил, что США проинформировали Берн о дополнительных расходах на сумму до 1,3 млрд. долл.

