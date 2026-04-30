Iran War Cost Tracker: стоимость операции США против Ирана превысила 65 млрд. долл.

ЦАМТО, 29 апреля. Стоимость военной операции США против Ирана превысила 65 млрд. долл., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на портал Iran War Cost Tracker.

По данным портала, на 59-й день операции расходы Вашингтона превысили 65 млрд. долл.

Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 млрд. долл., а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.