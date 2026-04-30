Макрон угрожает Турции "ядерным ударом"?! Тогда мы перечертим карту Эгейского моря. Нам очень нужны эти острова! (Yeni Safak, Турция)

Yeni Şafak: Турции надо взять под контроль греческие острова Эгейского моря

Ядерные угрозы Макрона вызвали бурю негодования в Турции, пишет Yeni Şafak. В ответ турки пообещали раз и навсегда разобраться с Грецией и Кипром.

Ибрагим Карагюль (İbrahim Karagül)

Эммануэль Макрон в Афинах не сдержался и пригрозил Турции. По сути, он сказал: "Если Турция станет устрашать Грецию, мы будем на стороне греков. В случае угрозы вашему суверенитету знайте, что мы будем здесь".

Французский лидер этим не ограничился и пообещал также "защитить Грецию ядерным зонтиком". Конечно, Россия на это очень резко отреагировала, однако истинной целью Макрона была Турция, и этот выпад, по сути, отражал подсознательное намерение припугнуть Анкару ядерным ударом. Представьте, что мы говорим о Макроне, который получает оплеухи от жены и подвергается насмешкам со стороны Трампа, не имеет никакого веса в мировой политике, пытается участвовать во всех сборищах и нарочито выпячивать себя, часто слыша нагоняи от президента Эрдогана на саммитах G20.

Макрон и Франция — мелкий игрок

Для нас слова и угрозы французского лидера не значат ровным счетом ничего. Ведь Франция под его руководством движется к тому, чтобы стать главным проигравшим в XXI веке. Пятую республику изгнали из всех стран Центральной Африки. Даже бывшие французские колонии не воспринимают ее всерьез.

Францию, потерявшую ресурсы в Африке, ждет серьезный экономический кризис. В геополитическом отношении страна в значительной степени утратила свое прежнее влияние как в Африке, так и на Ближнем Востоке. Да и на мировой арене к Макрону уже не относятся серьезно и не отводят Франции ведущую роль. Отныне это "мелкий игрок" — за каждым столом, на каждом фронте, на каждом саммите.

Они первыми бежали из Анатолии. А теперь бегут и из Африки!

Из-за лидеров типа Макрона Франция растеряла все достижения, полученные после Второй мировой войны. Ее участие в глобальной борьбе за власть, развернувшейся в XXI веке, невероятно уменьшилось. И продолжит уменьшаться в обозримом будущем.

Франция проиграла всюду, где считала турок врагами. После Первой мировой войны французы при содействии британцев и под влиянием Греции оккупировали Газиантеп, Шанлыурфу, Кахраманмараш. Но с началом сопротивления турок первыми бежали из Анатолии.

У Франции много своих болей. Всюду в Африке, откуда ей пришлось уйти, присутствует Турция. Страны Центральной Африки по мере сближения с Турцией все дальше отталкивают Францию. Гнев, вызванный этим, Макрон направляет на Турцию, но это не воспринимается серьезно.

Макрон: "Защитить YPG — наш долг чести". Но где же YPG?

Франция вынуждена вести игру с второстепенными игроками, такими как Греция, греко-кипрская администрация, Рабочая партия Курдистана и другие подобные террористические организации. Даже в Средиземноморье французы не смогли обеспечить сдерживание Турции.

Пятая республика, которая оказывала всевозможную поддержку курдским Отрядам народной самообороны (YPG) в Сирии, считала защиту YPG делом чести и построила тысячи километров подземных туннелей для террористической организации совместно с компанией Lafarge, потеряла свою власть в САР за две недели. Франция всегда ставила не на тех игроков и, лишившись своих "партнеров", ушла из тех регионов, в которых присутствовала.

За использование языка ядерных угроз против Турции придется платить!

Выпад о "защите Греции ядерным зонтиком" может стать самоубийством для Франции. Думаю, они так и не подумали как следует о том, что значат произнесенные слова, что это за язык угроз и какими могут быть последствия.

Это заявление было направлено не против России, а против Турции. Обещание "ядерной защиты" — это форма выражения угрозы ядерного нападения, что не осталось без внимания. Такая угроза озвучивается впервые. Даже произнесенная на пустом месте фраза "если Турция нападет, мы будем рядом с Грецией" достаточно враждебна и преувеличена, при этом ядерная угроза обернется серьезным переломом.

Турция лишит Францию сна

Страна, угрожающая Турции ядерным оружием, отныне лишится сна на Балканах, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Африке. Турция делает это и будет продолжать в том же духе. Но терпеливо, молча, без лишнего шума, в самое подходящее время...

Турция не обратит особого внимания на легкомысленные заявления Макрона. Но будет серьезно обеспокоена партнерством Франции с Грецией в сфере обороны, а также планами двух стран по созданию фронта к западу от Турции.

Турция обратится к источнику угроз в Восточном Средиземноморье, Эгейском море, Фракии и начнет подготовку. Будут ли эти приготовления оборонительными или какими-то другими — полагаем, что Афины это прекрасно понимают.

Военное партнерство Греции и греко-кипрской администрации с Израилем, создание американских баз на их территории, оснащение островов в Эгейском море американо-израильскими вооружениями уже были расценены как "близкая угроза" для Турции. Теперь к этому фронту присоединилась и Франция на стороне Израиля и Греции. Макрон вывел свою страну на передовую против Турции.

Тогда мы пересмотрим границы, потребуем острова...

Я уже поднимал этот вопрос в своей предыдущей статье. Посмотрите на Ормузский пролив и подумайте о черноморских проливах. Наращивание военных сил в Эгейском море и на островах производится в расчете на Босфор! А в таком случае необходимо инициировать обсуждение вокруг Западной Фракии и островов. Следует перечертить морскую карту Эгейского моря. Анатолия должна обрести свои "естественные границы". Так я пытался представить картину "новой угрозы".

Нам необходимо настойчиво, снова и снова сохранять события на "западном фронте" в повестке дня. Израиль, Греция и греко-кипрская администрация сформировали общий фронт. Они заключают военные соглашения, проводят учения. И уже даже не считают нужным скрывать, что делают это против Турции. Упомянутые игроки формируют западный фронт, простирающийся от Восточного Средиземноморья до Черного моря. Места, которые мы называем базами НАТО, служат базами для Израиля.

Это подготовка к нападению на Стамбул и проливы...

Приготовления были преподнесены как "защита Европы от российской угрозы". Но это была большая ложь. Греческая часть Кипра и Греция превратились в гарнизоны Израиля. Проблема в Эгейском море перестала быть турецко-греческим вопросом. Две страны были превращены в антитурецкий фронт.

Являются ли эти действия оборонительной мерой для предотвращения нападения Турции на Грецию? Страхом перед тем, что Турция захватит весь Кипр? Попыткой укрепить границы ЕС против "турецкой угрозы"? Это не оборонительные шаги, а подготовка к нападению. Сосредоточение военных сил в Греции и на островах в Эгейском море, а также военный союз между Грецией, Израилем и греко-кипрской администрацией — все это для овладения Стамбулом и проливами.

Турция — страна, которая меняет правила игры на обширном пространстве от Персидского залива до Восточной Африки, создает новые правила и наращивает влияние в Средиземном море. Это тоже сорвет игру, однако наш долг — представить четкую картину происходящего.

Мы не останемся в обороне. И будем наращивать угрозу!

Угрожающие сигналы Макрона, прозвучавшие в Афинах, служат явным признаком "окружения со стороны Запада" и подготовки к нападению. Забудьте о двусторонних отношениях, посмотрите на то, как страны позиционируют себя на каждом фронте.

Обратите внимание на то, кто и где займет свое место при "большой буре", а также на то, как Турция воспринимается лидером, усилившим угрозу до ядерного нападения. Израиль и Греция не могут запугать Турцию. Франция — тоже. Однако перед лицом подготовки нападения, простирающегося от Восточного Средиземноморья до Черного моря, Турция ни за что не будет оставаться в обороне, а станет наращивать угрозу.

Одну угрозу отводит другая...

Для того чтобы Анатолия обрела естественные границы, а Турция — Западную Фракию и острова в Эгейском море, Анкара будет проводить еще более острую политику. Одну угрозу отводит другая. Защититься только обороной уже невозможно.

Ни одна страна не может защитить себя в нулевой точке моря. Ни одна страна не может быть заложником на собственных берегах. Поэтому, в то время как другие страны ведут расчеты относительно проливов и сосредоточивают иностранные силы у наших рубежей, необходимо перечертить карту Эгейского моря. Это рано или поздно произойдет. Франция не в силах помешать этому.

Кандидат на выборах в Сенат США от Южной Каролины Марк Линч заявляет, что в случае избрания он передаст Айя-Софию Греческой православной церкви. Политик также намерен внести законопроект, запрещающий весь импорт из Турции до тех пор, пока Айя-София не будет возвращена христианам. Это подсознание Запада. Это подсознание Франции и Макрона.

Необходимо создать единый ядерный зонтик в масштабах региона. Пять стран должны стать ядерными державами!

Турция, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Пакистан должны как можно скорее обрести "единый ядерный щит". Всем этим странам необходимо стать ядерными державами. Нужно создать ядерный зонтик в масштабах региона. Ведь надвигается большая буря.

Макрон — не тот лидер, который может беспокоить Турцию. Франция — не та страна, которая может ограничивать Турцию. Но мы внимательно следим за черными тучами, сгущающимися у западных рубежей. Макрон просто раскрывает планы раньше. Если они строят планы, то и мы готовимся...