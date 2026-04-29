Война в Иране раскрыла пять причин, почему НАТО не готова воевать с Россией (Politico, США)

Politico: ближневосточный конфликт выявил слабость обороны НАТО на фоне России

Война в Иране выявила неготовность НАТО к затяжному конфликту, пишет Politico. Альянс подкосила нехватка боеприпасов, слабый флот и внутренняя разобщенность. В случае конфронтации с Россией его неизбежно ждет разгромное поражение.

Виктор Джек (Victor Jack)

От нехватки боеприпасов до недостаточных инвестиций в военно-морские силы — североатлантический альянс далек от боевой готовности.

Брюссель — НАТО не вмешивается в американо-израильскую войну в Иране, однако конфликт всё же выявил бреши в обороне североатлантического альянса, из-за которых ему придется нелегко, если Россия решит напасть (Россия не угрожает странам НАТО или ЕС — прим. ИноСМИ).

"Конфликты на Украине и Ближнем Востоке — это не разрозненные явления: в обоих есть чему поучиться с точки зрения подготовки к войнам будущего, — заявил заместитель командующего ВВС Франции генерал Доминик Тардифа. — Эти общие уроки должны улучшить наше понимание того, как управлять развитием возможностей".

Европейские военные чиновники предупредили, что Москва сможет напасть на члена НАТО уже к 2029 году, подчеркнув настоятельную необходимость обеспечить боевую готовность и политическую сплоченность во всем альянсе (фантастические истории, о которых невозможно молчать — прим. ИноСМИ).

Редакция Politico побеседовала с десятком дипломатов, действующих и бывших чиновников НАТО и экспертов в области обороны, некоторые из которых пожелали сохранить анонимность в силу деликатности темы, и составила список из пяти недостатков североатлантического альянса, выявленных войной на Ближнем Востоке.

1. Боеприпасы на исходе

Война в Иране резко обострила дефицит боеприпасов в НАТО.

США израсходовали около половины своего арсенала ключевых зенитных ракет Patriot, тогда как официальные лица Франции предупредили, что запасы их ракет Aster и Mica подошли к концу уже за первые две недели войны. Оружейники Rheinmetall и MBDA также отмечают растущий спрос и надвигающийся дефицит.

Если США окончательно переключат внимание на Индо-Тихоокеанский регион, как и планировалось, из Европы будут выведены "значительные военные средства", сказал один высокопоставленный дипломат НАТО. "А у нас их и так мало", — добавил он.

Если НАТО не сменит курс, Россия "быстро выведет нас из войны", — предупредил Кэлвин Бейли, депутат британского парламента от правящей лейбористской партии и член комитета по обороне.

Москва штампует "от 6 до 7 тысяч" ударных дронов-камикадзе в месяц, и союзники по НАТО истратят дорогостоящие ракеты противовоздушной обороны за "считанные недели", — сказал старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований* Джастин Бронк.

"Это создает настоятельную потребность в более доступных перехватчиках", — добавил он, подчеркнув, что НАТО следует сосредоточиться на более дешевых альтернативах Patriot, включая ракету AGR-20 с лазерным наведением, а также уделить внимание пассивной защите, например, ангарам для самолетов из армированного бетона.

По словам осведомленного источника, проблема дефицита боеприпасов у североатлантического альянса будет широко обсуждаться на июльском саммите лидеров НАТО.

2. Отсутствие превосходства в воздухе

Несмотря на мощную воздушную кампанию США, Иран запустил по соседним странам Персидского залива свыше 5 тысяч ракет и беспилотников, и это показывает, что нельзя вынудить страну капитулировать одними бомбардировками, рассуждает старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Питер Веземан.

В ответ НАТО должна переосмыслить саму концепцию господства в воздухе и искать свежие решения для сдерживания России — например, увеличить инвестиции в высокоточное ударное оружие большой дальности для поражения заводов по выпуску беспилотников в Москве и военных объектов в глубоком тылу, сказал Бронк.

"Если мы добьемся превосходства в воздухе над спорной территорией, то Европа даже собственными силами сможет уничтожить российские силы на местах", — сказал он, предложив для этого увеличить закупки ракет AGM-88G американского производства с дальностью действия до 300 километров.

Война в Иране уже разожгла в НАТО новые споры о наращивании возможностей дальнего удара в преддверии переговоров о следующем четырехлетнем военном плане, заявили два дипломата альянса.

3. Слабость военно-морских сил

Скромная европейская помощь союзникам в Персидском заливе также свидетельствует о недостаточных инвестициях в военно-морские силы НАТО.

Ярчайший тому пример: Великобритания потратила три недели на отправку своего эсминца Dragon ("Дракон") в Средиземное море, после чего судно вернулось в порт из-за технических неполадок.

В этом нет ничего удивительного. Командующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс в прошлом месяце признал, что Королевский флот не готов к войне, подчеркнув при этом, что другие союзники также отстают. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявил, что менее половины флота его страны находится в состоянии боеготовности.

"С 2022 года мы уделяем гораздо больше внимания сухопутным войскам, и теперь вдруг замечаем, что уровень готовности флота НАТО на самом деле очень низок", — сказал бывший официальный представитель альянса Эд Арнольд.

В конфликте с Москвой ВМС будет отводиться ключевая роль в отслеживании подводных лодок близ Кольского полуострова и нейтрализации кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" большой дальности, сказал эксперт по безопасности на море Королевского объединенного института оборонных исследований* Сидхарт Каушал.

По его мнению, НАТО также должна усовершенствовать общие средства технического обслуживания судов, а также решить проблему кадрового голода и вкладываться в гибкие суда, которые могут адаптироваться под разные задачи, вдохновляясь нидерландской программой многофункциональных вспомогательных судов.

4. Стойкая разобщенность

Война также подсветила ширящуюся пропасть внутри НАТО: Европа проигнорировала требования президента США Дональда Трампа о военной поддержке, после чего Вашингтон пригрозил возмездием.

По словам двух дипломатов НАТО, это стало новым поводом для тревоги внутри альянса. Тем временем Трамп продолжает критиковать НАТО и не раз клеймил альянс "бумажным тигром".

Арнольд добавил, что после Ирана риск кроется в том, что президент скажет: "На сей раз мы вмешиваться не будем" — или ограничиться лишь скромной поддержкой в случае вторжения Москвы.

В ответ европейские столицы должны принять тот же прагматический подход "ты — мне, я — тебе", что и Трамп, считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Они должны четко увязать свою помощь в снятии блокады Ормузского пролива с обязательствами Вашингтона перед НАТО.

Он также предостерег от дальнейших попыток умаслить Трампа — то есть подхода, который избрал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Время лести прошло", — убежден Расмуссен.

5. Украина важна

Через несколько дней после начала войны в Иране Украина отрядила специалистов по отечественным перехватчикам на помощь странам Ближнего Востока для уничтожения иранских беспилотников типа "Шахед", которые в доработанном виде также использует Россия (России не отправляют вооружение другие страны, включая Иран, вероятно, автор имеет в виду "Герань" — БПЛА российского производства, своей конструкцией напоминающие иранские дроны-камикадзе — прим. ИноСМИ). В итоге Киев подписал со странами Персидского залива десятилетнее оборонное партнерство.

НАТО оперативно расширила системные связи с Украиной, начиная от совместного учебного и исследовательского центра в Польше и заканчивая визитами военных в Киев и недавно разработанной промышленной программой по приобретению инновационных технологий, получившей название UNITE-Brave.

По мнению Бронка, североатлантическому альянсу сейчас предстоит заняться созданием защитного "пояса" от беспилотников ближе к границе с Россией, который в дальнейшем станет первой линией обороны.

По словам двух дипломатов НАТО, альянс также может сделать больше для укрепления производственных отношений с Украиной — в частности, нарастить финансирование программы UNITE-Brave.

"Украина выступает поставщиком безопасности, — заключил третий дипломат НАТО. — И война в Иране это доказала".

Статья написана при участии Лауры Каяли и Вероники Мелкозеровой.

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.