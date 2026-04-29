Войти
ЦАМТО

Минобороны Вьетнама распорядилось ускорить организацию производства легкого танка Т-1

189
0
0
Флаг Вьетнама
Источник изображения: rosukrinform.com

ЦАМТО, 28 апреля. Замминистра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Фам Хоай Нам в ходе инспекционной поездки на завод Z125 провел проверку хода ОКР по созданию легкого танка Т-1 и заслушал доклады профильных органов.

Как сообщает официальный сайт вьетнамской газеты "Народная армия", по итогам визита руководству Главного управления оборонной промышленности (General Department of Defence Industry – GDDI) и заводу Z125 было указано на необходимость скорейшего обеспечения организации производства изделия при условии соблюдения заданных показателей качества.

Завод Z125 является головным исполнителем программы. К работе привлечены 12 подразделений Вьетнамской народной армии (ВНА). На текущий момент завершена общая сборка опытного образца Т-1, предназначенного для проведения испытаний и оценки. Согласно заявлению Фам Хоай Нама, испытания и оценка опытного образца должны быть проведены в мае 2026 года.

Легкий танк Т-1 создан на базе советского плавающего танка ПТ-76Б. Конструкция изделия выполнена по принципу открытой архитектуры с возможностью модульной замены вооружения и компонентов. Машина сохраняет амфибийные свойства базовой платформы. По заявлению директора завода Z125, танк Т-1 обладает улучшенными характеристиками по огневой мощи, мобильности и защищенности в сравнении с базовым шасси.

Разработка программы была санкционирована в сентябре 2025 года, когда Минобороны СРВ поставило заводу Z125 задачу изготовить прототип танка-амфибии Т-1 в срок до 31 марта 2026 года. Фактическая сборка опытного образца завершена с незначительным отставанием от первоначального плана.

Готовое изделие должно соответствовать комплексу тактико-технических показателей, утвержденных начальником Генштаба ВНА. Директива Минобороны предусматривает своевременное представление танка Т-1 на международной оборонной выставке Vietnam International Defence Expo 2026.

Тактико-технические характеристики Т-1

Легкий танк Т-1 создан на удлиненном шасси советского плавающего танка ПТ-76Б с увеличенным до семи количеством опорных катков. Боевая масса составляет 18,6 т. Силовая установка мощностью 470 л.с. обеспечивает удельную мощность 25 л.с./т и максимальную скорость движения по суше до 79 км/ч. Амфибийные характеристики базовой платформы сохранены.

Основное вооружение – 76-мм орудие с автоматом заряжания емкостью 15 выстрелов. Дополнительное вооружение представлено дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом.

Танк имеет динамическую защиту в лобовой проекции и по бортам башни. В кормовой части башни предусмотрены решетчатые экраны. Система активной защиты дополнена комплексом оптико-электронного подавления, датчиками ИК-облучения и системой пуска дымовых гранат. Точный уровень бронезащиты официально не раскрывается.

Конструкция выполнена по принципу открытой модульной архитектуры, предусматривающей возможность замены вооружения и отдельных компонентов в зависимости от поставленных задач. Применение агрегатной базы ПТ-76Б, находящегося на вооружении морской пехоты ВНА, обеспечивает унификацию по ремонту и техническому обслуживанию в войсках.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 22:56
  • 15
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 17:16
  • 1095
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 28.04 15:16
  • 34
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454