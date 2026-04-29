Минобороны Вьетнама распорядилось ускорить организацию производства легкого танка Т-1

ЦАМТО, 28 апреля. Замминистра национальной обороны Вьетнама генерал-полковник Фам Хоай Нам в ходе инспекционной поездки на завод Z125 провел проверку хода ОКР по созданию легкого танка Т-1 и заслушал доклады профильных органов.

Как сообщает официальный сайт вьетнамской газеты "Народная армия", по итогам визита руководству Главного управления оборонной промышленности (General Department of Defence Industry – GDDI) и заводу Z125 было указано на необходимость скорейшего обеспечения организации производства изделия при условии соблюдения заданных показателей качества.

Завод Z125 является головным исполнителем программы. К работе привлечены 12 подразделений Вьетнамской народной армии (ВНА). На текущий момент завершена общая сборка опытного образца Т-1, предназначенного для проведения испытаний и оценки. Согласно заявлению Фам Хоай Нама, испытания и оценка опытного образца должны быть проведены в мае 2026 года.

Легкий танк Т-1 создан на базе советского плавающего танка ПТ-76Б. Конструкция изделия выполнена по принципу открытой архитектуры с возможностью модульной замены вооружения и компонентов. Машина сохраняет амфибийные свойства базовой платформы. По заявлению директора завода Z125, танк Т-1 обладает улучшенными характеристиками по огневой мощи, мобильности и защищенности в сравнении с базовым шасси.

Разработка программы была санкционирована в сентябре 2025 года, когда Минобороны СРВ поставило заводу Z125 задачу изготовить прототип танка-амфибии Т-1 в срок до 31 марта 2026 года. Фактическая сборка опытного образца завершена с незначительным отставанием от первоначального плана.

Готовое изделие должно соответствовать комплексу тактико-технических показателей, утвержденных начальником Генштаба ВНА. Директива Минобороны предусматривает своевременное представление танка Т-1 на международной оборонной выставке Vietnam International Defence Expo 2026.

Тактико-технические характеристики Т-1

Легкий танк Т-1 создан на удлиненном шасси советского плавающего танка ПТ-76Б с увеличенным до семи количеством опорных катков. Боевая масса составляет 18,6 т. Силовая установка мощностью 470 л.с. обеспечивает удельную мощность 25 л.с./т и максимальную скорость движения по суше до 79 км/ч. Амфибийные характеристики базовой платформы сохранены.

Основное вооружение – 76-мм орудие с автоматом заряжания емкостью 15 выстрелов. Дополнительное вооружение представлено дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом.

Танк имеет динамическую защиту в лобовой проекции и по бортам башни. В кормовой части башни предусмотрены решетчатые экраны. Система активной защиты дополнена комплексом оптико-электронного подавления, датчиками ИК-облучения и системой пуска дымовых гранат. Точный уровень бронезащиты официально не раскрывается.

Конструкция выполнена по принципу открытой модульной архитектуры, предусматривающей возможность замены вооружения и отдельных компонентов в зависимости от поставленных задач. Применение агрегатной базы ПТ-76Б, находящегося на вооружении морской пехоты ВНА, обеспечивает унификацию по ремонту и техническому обслуживанию в войсках.