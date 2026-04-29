Пентагон признал, что системы ПРО США больше не эффективны

Американская система противоракетной обороны утратила свою эффективность, входящие в нее комплексы не в состоянии обеспечить «достаточный» уровень защиты. С таким заявлением выступил помощник главы Пентагона Марк Берковиц.

Берковиц выступил на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената, где заявил, что на сегодняшний день США не обладают средствами защиты от гиперзвукового оружия и крылатых передовых ракет, а в плане перехвата баллистических возможности весьма ограничены. Другими словами, американские зенитные комплексы перестали быть «самыми лучшими в мире», так как у потенциальных противников появились новые средства поражения. Речь идет в первую очередь о России и Китае.

И у нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах.

Понятно, что данные заявления направлены на проталкивание через Конгресс дополнительного финансирования программы создания новой системы ПРО «Золотой купол», но с другой стороны, это действительно так. Те же хваленые системы ПРО Patriot уже не так эффективны, как были несколько лет назад. Об этом заявляли в Киеве, а также в монархиях Персидского залива. Наука не стоит на месте, новые ракеты научились обходить американские комплексы. Другой вопрос, что на данный момент у той же Украины другой альтернативы нет.