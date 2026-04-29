Военное обозрение

Пентагон признал, что системы ПРО США больше не эффективны

Источник изображения: topwar.ru

Американская система противоракетной обороны утратила свою эффективность, входящие в нее комплексы не в состоянии обеспечить «достаточный» уровень защиты. С таким заявлением выступил помощник главы Пентагона Марк Берковиц.

Берковиц выступил на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената, где заявил, что на сегодняшний день США не обладают средствами защиты от гиперзвукового оружия и крылатых передовых ракет, а в плане перехвата баллистических возможности весьма ограничены. Другими словами, американские зенитные комплексы перестали быть «самыми лучшими в мире», так как у потенциальных противников появились новые средства поражения. Речь идет в первую очередь о России и Китае.

И у нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах.

Понятно, что данные заявления направлены на проталкивание через Конгресс дополнительного финансирования программы создания новой системы ПРО «Золотой купол», но с другой стороны, это действительно так. Те же хваленые системы ПРО Patriot уже не так эффективны, как были несколько лет назад. Об этом заявляли в Киеве, а также в монархиях Персидского залива. Наука не стоит на месте, новые ракеты научились обходить американские комплексы. Другой вопрос, что на данный момент у той же Украины другой альтернативы нет.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 22:56
  • 15
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 17:16
  • 1095
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 28.04 15:16
  • 34
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454