Раз Трамп шантажирует нас Фолклендскими островами, не пора ли ответить ему тем же? (Daily Mail, Великобритания)

Президент США Дональд Трамп
Источник изображения: © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

DM: Британия должна закрыть базы США на своей земле в ответ на угрозы Трампа

Великобритания должна ответить на угрозы Трампа, пишет колумнист DM. Как заявлял американский президент, после отказа поддержать США в Иране Лондон может не рассчитывать на помощь в защите Фолклендских островов. Автор статьи предлагает встречные меры в отношении Вашингтона.

Питер Хитченс

Прямо перед нелепым визитом короля к Трампу прилетела новая гадкая угроза от наших лучших друзей — американцев. Просочилась она в солидное агентство Reuters и звучит так: если Аргентина снова нападет на Фолкленды, на дядю Сэма можно не рассчитывать.

Reuters раскрыло: "Внутреннее письмо Пентагона описывает способы наказать союзников по НАТО, которые, по мнению США, не помогли американцам в войне с Ираном". Чиновник Пентагона сказал агентству, что в списке значится "пересмотр позиции США по британским претензиям на Фолкленды".

Документ Пентагона оскорбительно величает острова "имперским владением". Ерунда. Тот, кто это писал, обязан знать: Фолкленды — британские по свободному выбору и твердой воле их жителей.

Чего не скажешь о коренных жителях США — индейцах. Они стали "американцами" только после того, как их выгнали из домов, разбили военной силой, обманули растоптанными договорами и затолкали в резервации.

Угроза — в документе, который жалуется на нежелание Британии (и других стран) исполнять требования США о правах на "Доступ, размещение и пролет" (ABO) в рамках глупой, опасной и гибельной иранской войны. Сэр Кир Стармер, совершил редкое для него хорошее дело и поначалу не позволил Трампу бомбить Иран с британских баз. Увы, позже он сдался под жалким предлогом, мол, налеты B-52 на Иран — это "оборона". Но для Трампа все, кроме "Так точно! Будет сделано!" — не годится.

И вот мы на скамейке штрафников у президента. А его величество наш король должен по-прежнему мило улыбаться Трампу, не замечать его бреда, деланно восхищаться безвкусной позолотой в Белом доме и смеяться над его шутками. Кто знает, какой ужасный конфуз случится, если король будет с президентом холоден настолько, насколько имеет полное право?

Удержим ли мы Фолкленды без помощи США? Раньше удерживали, но в те времена флот был куда больше нынешнего. Президент Рейган, при всей своей улыбчивости, не горел желанием помогать нам в 1982 году. Но я лучше буду один в любой новой войне, чем позволю так с собой обращаться.

Если трамповская Америка решила обращаться с нами как с побежденной страной, мы должны объяснить им: это не про нас.

Единственный разумный ответ на эту наглость, который дал бы де Голль, — приказать закрыть и вывести все американские базы с британской земли, пока угрозу не снимут, со всем барахлом, ABO и прочим.

А пока не поздно сделать, как я уже предлагал: взять и перенаправить королевский борт в Канаду, где король с женой проведут время куда приятнее.

