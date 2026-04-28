Осло и Киев подписали соглашение о производстве БЛА на норвежской территории

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре приветствуют друг друга во время встречи в Киеве. 24 августа 2023 года.

ЦАМТО, 27 апреля. Норвегия и Украина подписали соглашение о производстве украинских беспилотников на норвежской территории, первые поставки запланированы до начала лета.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 27 апреля норвежское правительство.

"Соглашение открывает путь к совместному производству украинских беспилотников в Норвегии", – говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение дополняет совместную декларацию, подписанную ранее премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и Владимиром Зеленским.

Как уточняется в сообщении, украинский производитель уведомил Минобороны Норвегии, что рассчитывает поставить первые беспилотники на Украину до начала лета.