«Похищенных президентов – 1»: в кадр попал «боевой листок» авианосца Gerald Ford

Внимание привлёк кадр, который был сделан на борту участвовавшего в военной операции против Ирана авианосца Gerald R. Ford (CVN-78) ВМС США. В кадр попала информационная доска авианосца, которая в традиции американских военно-морских сил выполняет функцию более привычного нам боевого листка с подведением итогов за тот или иной период.

Авианосец покинул военно-морскую базу Норфолк в прошлом году, и успел за это время поучаствовать в череде американских операций, включая венесуэльскую и упомянутую иранскую.

В «боевом листке» авианосца маркером указана информация о том, что за время продолжающейся его морской миссии трижды объявлялась боевая тревога, причём продолжительность самого длительного режима боевой тревоги (по сути выполнения боевой операции) составила 216 часов.

Также на «доске объявлений» авианосца «Джеральд Форд» ВМС США указано, что «самая близкая ракета» была сбита на расстоянии 15 морских миль, а дрон – в пяти морских милях.

Другая информация с «боевого листка»:

Вошли в состав 3 оперативных группировок (сначала действовал против Венесуэлы в Карибском море вместе с кораблями 4-го флота, затем перешёл в Восточное Средиземноморье, где действовал против Ирана в составе оперативной группировки 6-го флота, а потом – в составе группировки 5-го флота ВМС США в Красном море – прим. «ВО»).

На информационном стенде помечено:

Похищение президента – 1, убийство верховного лидера – 1, бомбардировки стран – 2, угон нефтяных танкеров – 5.

Как видно, пытаются иронизировать, однако при этом фактически подтверждают совершение военных преступлений. Да и в своей иронии не идут до конца. Самоиронии точно не хватает, особенно с учётом того, какие события на борту этого авианосца произошли.

Поэтому поможем американским военным морякам доработать боевой листок: за время боевого похода засорившихся туалетов (VCHT) - не менее 45, пожаров в прачечной – 1, уничтоженных пожаром койкомест личного состава – более 200, жалоб на плохое питание - 2, попыток опровержений сути жалоб Пентагоном - 18.

Возможно, оригинальная запись на информационное доске делалась до того, как на авианосец навалились пожарно-прачечно-туалетные напасти.