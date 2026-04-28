Андрей Белоусов прибыл в Киргизию для участия в совещании министров обороны стран ШОС

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

ЦАМТО, 27 апреля. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Бишкек, где примет участие в совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проинспектирует российские военные объекты, расположенные на территории Киргизии.

В совещании планируется участие военных делегаций Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе совещания стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в формате ШОС.

"На полях" совещания министр обороны РФ проведет ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств государств – членов ШОС.

В совещании также планируется участие генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Кроме того, Андрей Белоусов посетит российские военные объекты, расположенные на территории Киргизии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

