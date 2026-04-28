ЦАМТО: оценка SIPRI общемировых военных расходов по итогам 2025 года в сумме 2,887 трлн. долл. близка к истине

ЦАМТО, 27 апреля. Более половины общемирового объема расходов на военные нужды в 2025 году пришлось на три страны – США, Китай и Россию, следует из отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"Три страны с наибольшими военными расходами – США, Китай и Россия – потратили на оборону в совокупности 1,48 трлн. долл. в 2025 году, что составляет 51% от общемирового объема", – говорится в отчете института.

По данным SIPRI, мировые военные расходы на оборону в 2025 году выросли до 2,887 трлн. долл., что стало одиннадцатым подряд годом роста, а доля расходов на военные нужды в мировом ВВП достигла 2,5% – самого высокого показателя с 2009 года.

Комментарий ЦАМТО

ЦАМТО пока не подвел общемировой баланс по военным расходам в 2025 году из-за неполноты данных, подготовка отчета находится в стадии реализации. Тем не менее, можно утверждать, что приведенная оценка SIPRI общемировых военных расходов по итогам 2025 года в сумме 2,887 трлн. долл. близка к истине.

Ниже для сравнения ЦАМТО приводит свой расчет по мировым военным расходам в 2024 году и за 8-летний период 2017-2024 гг., где был сделан прогноз, в том числе, и на 2025 год.

После нескольких лет стагнации объем военных расходов только в 2018 году лишь незначительно превысил уровень 2011 года (1694,541 млрд. долл.). Переломным стал результат по 2019 году (1779,525 млрд. долл.). После этого, несмотря на начавшуюся в конце 2019 года рецессию мировой экономики, которую усугубила пандемия COVID-19, мировые расходы на оборону стали резко возрастать (вопреки всем прогнозам, исходя из ситуации в мировой экономике). Каждый последующий год становился рекордным по военным расходам. Максимума военные расходы достигли в 2023-2024 гг. (в 2023 году мировые расходы на оборону составили 2292,491 млрд. долл., второй раз подряд в новейшей истории, после 2022 года, превзойдя уровень в 2 трлн. долл.), а в 2024 году мировые военные расходы возросли до рекордного объема в 2528,902 млрд. долл. Безусловно, росту военных расходов в последние пять лет способствовала все нараставшая напряженность ситуации вокруг Украины и уже собственно проведение самой СВО.

С началом Россией 24 февраля 2022 года специальной военной операции на Украине практически все страны НАТО заявили о планах резкого увеличения военных расходов на ближайшую перспективу, а СВО на Украине стала фактически противостоянием России и НАТО.

В целом можно констатировать, что резкое обострение международной обстановки сразу в нескольких регионах мира, прежде всего на Украине, Ближнем Востоке и вокруг Тайваня, однозначно приведет к тому, что многие страны увеличат свои расходы на оборону, хотя во многих из них экономическая ситуация сложная, то есть рост военных расходов будет осуществляться, в первую очередь, за счет сокращения социальных расходов.

Очень значительно повлияет на военные расходы стран Западной и Восточной Европы дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины. По большому счету, стремительный рост военных расходов стран коллективного Запада уже стал доминантой в контексте их противостояния России, поэтому независимо от результатов украинского конфликта, западными странами однозначно взят курс на уничтожение России военным путем, поэтому рост военных расходов в ближайшей перспективе может приобрести экспоненциальный характер.

В целом рассматриваемый период (2017-2024 гг.) характеризовался устойчивым и достаточно высоким увеличением военных расходов. В период 2023-2024 гг. рост военных расходов приобрел лавинообразный характер. Еще больший темп роста ожидается в предстоящие годы.

Характеризуя ситуацию в целом, можно утверждать, что военные расходы в 2025 году значительно превысят показатели рекордного 2024 года, когда впервые в новейшей истории мировые военные расходы превысили 2,5 трлн. долл. (можно предположить, что по итогам 2025 года мировые военные расходы впервые в новейшей истории приблизятся к 3 трлн. долл., а в 2026 году превзойдут эту цифру).

Усредненный показатель мировых военных расходов в процентах к мировому ВВП за последние 8 лет (2017-2024 гг.) составил, по оценке ЦАМТО, 2,10%.

Показатель соотношения мировых военных расходов в процентах от мирового ВВП достиг максимального значения за рассматриваемый период в 2024 году (2,30%).

В целом за 8-летний период (2017-2024 гг.) мировые военные расходы составили 15810,263 млрд. долл. (против 14741,680 млрд. долл. в 2016-2023 гг.).

Абсолютным лидером по военным расходам в 2024 году являются США с показателем 935 млрд. долл., что составляет чуть менее 37% от общемировых военных расходов (2528,902 млрд. долл.).

Далее в рейтинге стран с наиболее крупными военными расходами по итогам 2024 года следуют: Китай (2 место, 231,570 млрд. долл.), Россия (3 место, 141,130 млрд. долл.), Германия (4 место, 93,747 млрд. долл.), Великобритания (5 место, 84,169 млрд. долл.), Саудовская Аравия (6 место, 75,800 млрд. долл.), Индия (7 место, 74,330 млрд. долл.), Франция (8 место, 64,469 млрд. долл.), Украина (9 место, 57,230 млрд. долл.) и Япония (10 место, 50,995 млрд. долл.).

При этом три страны с наибольшими военными расходами – США, Китай и Россия – потратили на оборону в совокупности 1,308 трлн. долл. в 2024 году, что составляет 51,7% от общемирового объема.

Отдельно следует сказать об Украине, которая из-за проведения СВО впервые заняла столь высокое место в рейтинге (57,230 млрд. долл. в 2024 году, 9 место и 161,528 млрд. долл. в 2017-2024 гг., 17 место). В последние четыре года военные расходы Киева росли по экспоненте. Для сравнения: 4,875 млрд. долл. в 2020 году, 11,925 млрд. долл. в 2021 году, 27,300 млрд. долл. в 2022 году, 50,120 млрд. долл. в 2023 году и 57,230 млрд. долл. в 2024 году.

В целом по 8-летнему периоду первая десятка стран выглядит следующим образом: США (6288,795 млрд. долл., 1 место), Китай (1567,417 млрд. долл., 2 место), Россия (572,986 млрд. долл., 3 место), Великобритания (541,992 млрд. долл., 4 место), Индия (516,835 млрд. долл., 5 место), Германия (496,787 млрд. долл., 6 место), Саудовская Аравия (445,715 млрд. долл., 7 место), Франция (431,250 млрд. долл., 8 место), Япония (371,785 млрд. долл., 9 место) и Южная Корея (325,393 млрд. долл., 10 место). При этом Украина занимает только 17 место.

По соотношению военных расходов к ВВП в первой десятке стран по периоду 2017-2024 гг. места распределились следующим образом: Саудовская Аравия (6,20%), Россия (3,76%), США (3,33%), Южная Корея (2,25%), Великобритания (2,22%), Индия (2,09%), Франция (1,89%), Германия (1,47%), Китай (1,21%) и Япония (1,00%).

Украина, которая по 2024 году заняла 9 место в рейтинге по военным расходам, по периоду 2017-2024 гг. имеет самый высокий показатель по соотношению военных расходов к ВВП – 11,45%, причем по 2022 году этот показатель составил 16,85%, в 2023 году – 28,03% и в 2024 году – 30,06%.