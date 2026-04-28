Новая китайская батарея «на железе» - попытка снизить зависимость от нефти

Крупномасштабная система хранения энергии следующего поколения обещает сверхнизкую стоимость и рекордный срок службы. Об это заявили китайские разработчики, утверждающие, что они добились прорыва в технологии «полностью железных аккумуляторов» - без использования лития. Эта технология может резко снизить стоимость хранения возобновляемой энергии.

Китайские учёные исходили из того, что система должна быть значительно дешевле литиевого её аналога. Дело в том, что на текущий момент цена лития в 80 с лишним раз выше цены железа в виде промышленного сырья. По мнению китайских исследователей, железная батарея может стать потенциальным решением проблемы узких мест в глобальном энергетическом переходе.

Команда из Института исследований металлов при Китайской академии наук (CAS) сообщила о создании высокостабильного электролита, способного выдерживать тысячи циклов заряда-разряда практически без потери ёмкости. Это рекордные показатели ля этой области. Результаты были опубликованы в журнале Advanced Energy Materials.

Из релиза:

Предлагается недорогое и долговечное решение для крупномасштабного хранения энергии.

Глобальный энергетический переход сталкивается с критическим узким местом в накоплении энергии от солнечных и ветровых электростанций в масштабах, достаточных для стабилизации сети. И при решении этой проблемы «старыми» методами в значительной степени росли затраты, что ставило под сомнение целесообразность энергоперехода как такового.

Таким образом, Китай, продолжая покупать нефть и газ, вкладывается в использование альтернативных источников, а также в системы накопления энергии от таких источников. Цель понятна - снизить зависимость от импорта углеводородов.

Напомним, что на данный момент основными импортёрами нефти из России являются Китай и Индия.