Военное обозрение

Новая китайская батарея «на железе» - попытка снизить зависимость от нефти

Источник изображения: topwar.ru

Крупномасштабная система хранения энергии следующего поколения обещает сверхнизкую стоимость и рекордный срок службы. Об это заявили китайские разработчики, утверждающие, что они добились прорыва в технологии «полностью железных аккумуляторов» - без использования лития. Эта технология может резко снизить стоимость хранения возобновляемой энергии.

Китайские учёные исходили из того, что система должна быть значительно дешевле литиевого её аналога. Дело в том, что на текущий момент цена лития в 80 с лишним раз выше цены железа в виде промышленного сырья. По мнению китайских исследователей, железная батарея может стать потенциальным решением проблемы узких мест в глобальном энергетическом переходе.

Команда из Института исследований металлов при Китайской академии наук (CAS) сообщила о создании высокостабильного электролита, способного выдерживать тысячи циклов заряда-разряда практически без потери ёмкости. Это рекордные показатели ля этой области. Результаты были опубликованы в журнале Advanced Energy Materials.

Из релиза:

Предлагается недорогое и долговечное решение для крупномасштабного хранения энергии.

Глобальный энергетический переход сталкивается с критическим узким местом в накоплении энергии от солнечных и ветровых электростанций в масштабах, достаточных для стабилизации сети. И при решении этой проблемы «старыми» методами в значительной степени росли затраты, что ставило под сомнение целесообразность энергоперехода как такового.

Таким образом, Китай, продолжая покупать нефть и газ, вкладывается в использование альтернативных источников, а также в системы накопления энергии от таких источников. Цель понятна - снизить зависимость от импорта углеводородов.

Напомним, что на данный момент основными импортёрами нефти из России являются Китай и Индия.

  Страны: Индия, Китай, Россия
Страны
Индия
Китай
Россия
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету