Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль во время церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 27 апреля. Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне 26 апреля переговоры с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

"Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов", – сказал Андрей Белоусов в ходе переговоров.

Он отметил, что для него большая честь встретиться с лидером КНДР. Министр обороны РФ поблагодарил Ким Чен Ына за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне.

По оценке Андрея Белоусова, "российско-корейские межгосударственные отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне".

"Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений", – отметил министр обороны России.

Андрей Белоусов добавил, что в Министерстве обороны РФ высоко ценят решение лидера КНДР пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции.

"Для нас большая честь и привилегия принять участие в этом историческом событии", – цитирует Андрея Белоусова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету