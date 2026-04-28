Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства КНДР генерал армии Но Гван Чхоль во время церемонии встречи в аэропорту Пхеньяна.

ЦАМТО, 27 апреля. Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне 26 апреля переговоры с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

"Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году План российско-корейского военного взаимодействия на период 2027-2031 годов", – сказал Андрей Белоусов в ходе переговоров.

Он отметил, что для него большая честь встретиться с лидером КНДР. Министр обороны РФ поблагодарил Ким Чен Ына за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне.

По оценке Андрея Белоусова, "российско-корейские межгосударственные отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне".

"Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений", – отметил министр обороны России.

Андрей Белоусов добавил, что в Министерстве обороны РФ высоко ценят решение лидера КНДР пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции.

"Для нас большая честь и привилегия принять участие в этом историческом событии", – цитирует Андрея Белоусова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.