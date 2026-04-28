Армия и ВМС США закупят более трех тысяч ракет Patriot PAC-3 MSE на фоне истощения их запасов

Испытания Patriot PAC-3 MSE
Испытания армии США ракеты Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement по мишени имитирующей работу самолета или крылатой ракеты на ракетном полигоне Уайт Сэндс, Нью-Мексико. (Фото: Lockheed Martin).
ЦАМТО, 27 апреля. Армия и ВМС США планируют закупить 3203 ракеты Patriot PAC-3 MSE в 2027 ф.г. на фоне истощения их запасов в ходе конфликта с Ираном, выяснило агентство "РИА Новости", изучив бюджетные документы.

В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.

Основной объем закупок приходится на армию США, которая запрашивает 2798 ракет, что на 682% больше, чем в 2026 ф.г., когда было закуплено 358 ед.

Впервые к закупкам PAC-3 MSE подключаются ВМС, которые запрашивают 405 ракет для интеграции в систему Aegis и запуска из вертикальных пусковых установок MK 41, выяснило "РИА Новости".

Совокупный запрос двух видов войск составляет 13,96 млрд. долл., из которых более 12,5 млрд. долл. выделено по внеплановым каналам финансирования для ускорения производства. Одновременно США увеличили общий целевой показатель закупок ракет с 3376 до 13773 ед.

Закупки осуществляются в рамках рекордного военного бюджета в 1,5 трлн. долл., увеличенного на 44% по сравнению с предыдущим годом.

