Войти
ИноСМИ

У ВМС США появилась проблема: российский линкор с "гиперзвуком" (19FortyFive, США)

Тяжелый атомный ракетный крейсер Киров
Тяжелый атомный ракетный крейсер Киров.
© РИА Новости Дорофей Гетманенко

19FortyFive: вооружение российских кораблей "Цирконами" станет угрозой для НАТО

Россия вдохнула вторую жизнь в устаревший советский крейсер класса "Киров", пишет 19FortyFive. Теперь этот ощетинившийся "Цирконами" корабль наводит ужас на всю Атлантику.

Крис Осборн (Kris Osborn)

Российский флот провел масштабную модернизацию массивных, пусть и несколько устаревших линкоров времен холодной войны. Он усилил их передовыми ракетами-перехватчиками, средствами обороны ближнего боя, современными системами ПВО и даже гиперзвуковым оружием.

В частности, наличие гиперзвуковых ракет резко повысило наступательную мощь российского линейного крейсера "Адмирал Нахимов" класса "Киров" (в советской и российской традиции корабли этого типа называются "тяжелыми атомными ракетными крейсерами", однако на западе прижился термин "линкор" в силу больших размеров и мощного вооружения, — прим. ИноСМИ), построенного еще в 1980-е годы.

Вторая жизнь класса "Киров": с "гиперзвуком" и не только

Итак, насколько мощным будет "новый" линкор класса "Киров"? Это будет зависеть от глубины модернизации — в частности, от масштабов внедрения высокоскоростной компьютерной обработки данных, сети датчиков дальнего действия и новых средств управления огнем. Если все эти системы будут доведены до современного уровня, то модернизированный и хорошо вооруженный корабль действительно будет представлять серьезную угрозу для вооруженных сил США и НАТО.

"Адмирал Нахимов" уже получил систему ПВО "Форт-М" (корабельный аналог сухопутной С-300), ракеты для поражения сухопутных целей, артиллерийский комплекс АК-192, средства ближнего боя и новое противолодочное вооружение. Российский линкор также оснащен множеством дополнительных средств поражения. В частности, в репортаже Forbes "Адмирал Нахимов" называется ни много ни мало "убийцей авианосцев", поскольку имеет арсенал из 20 больших сверхзвуковых ракет "Гранит". Корабль также несет 40 ракет малой дальности 9К33 "Оса" и до 96 ракет большой дальности С-300.

Также немаловажно, что линкор оснащен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом ближнего действия, который вобрал в себя шестиствольные автоматы системы Гатлинга и восемь ракет малой дальности 9М322.

Российское корабельное вооружение против американского

Все сказанное поднимает вопросы о том, как эти виды корабли могут сравниться с эсминцами ВМС США. Могут ли их ракеты-перехватчики, как малой, так и большой дальности, соперничать с SM-3 и SM-6, которые формируют многоуровневую систему обороны ВМС США? Получат ли российские линкоры модернизированные ракеты дальнего радиуса действия, которые смогут на равных конкурировать с американскими "Томагавками"? Сравнима ли российская система оружия ближнего действия с модернизированными комплексами ВМС США Phalanx ("Фаланга") для уничтожения небольших судов, беспилотных летательных аппаратов и других угроз?

В рамках комплексной системы обороны многие корабли ВМС США также вооружены палубными ракетами-перехватчиками для атак средней и малой дальности, включая SeaRAM с вращающимся корпусом. Наконец, как эсминец ВМС США, так и модернизированный российский линкор будут оснащены беспилотниками и вертолетами, которые смогут вести разведку, противолодочную борьбу и даже возглавлять морские атаки.

Хотя эсминец ВМС США уступает по размерам модернизированному российскому линкору, его высокотехнологичное вооружение может дать ему неоспоримое преимущество в любых боевых действиях в открытом море. Однако это будет зависеть от конкретных характеристик и относительных технологических возможностей модернизированного оружия.

Так, США массово модернизируют "Томагавки", ракеты SM-6, системы оружия ближнего действия и SeaRAM за счет увеличенной дальности действия, способности поражать движущиеся морские цели и систем наведения нового поколения. Поэтому крайне важно иметь четкое представление об относительной сложности нового российского оружия и эффективности его использования. Но, пожалуй, еще больше это касается степени его взаимосвязанности и сопряженности с другими кораблями, беспилотниками или даже подводными лодками.

Если Россия действительно завершит модернизацию линкора "Адмирал Нахимов" и вооружит его 60 гиперзвуковыми ракетами, то США и страны НАТО могут столкнуться с масштабной и потенциально беспрецедентной угрозой.

Класс "Киров": российский линкор с "гиперзвуком"?

В статье Forbes, опубликованной несколько лет назад, утверждается, что корабль будет вооружен гиперзвуковыми ракетами 3М22 "Циркон", которые меньше по размеру и намного быстрее устаревших корабельных ракет П-700 "Гранит". Таким образом, вместо каждого "Гранита" на борту может появиться по три гиперзвуковых "Циркона", что позволит оснастить корабль в общей сложности 60 такими ракетами.

Об авторе: Крис Осборн — редактор отдела военных технологий журнала 19FortyFive. Ранее работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в должности помощника военного министра по вопросам закупок, логистики и технологий. Также был ведущим и специалистом по военным вопросам в эфире национальных телеканалов. Выступал в качестве приглашенного военного эксперта на телеканалах Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel. Имеет степень магистра сравнительного литературоведения Колумбийского университета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Phalanx CIWS
sm-3
SM-6
С-300
Циркон-С 3М22
Проекты
NATO
Авианосец
БПЛА
ГЗЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
