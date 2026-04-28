MWM: Франция перебрасывает в Польшу Rafale для имитации ударов по России

Франция перебрасывает в Прибалтику оснащенные ядерными боеголовками истребители Rafale для участия в учениях НАТО, пишет MWM. В ходе мероприятий Европа будет отрабатывать удары по целям в России и Белоруссии.

Истребители Rafale будут размещены на польской территории, но останутся под полным контролем Франции. Сообщается, что их развертывание связано с планами по соглашению о ядерном сотрудничестве, в рамках которого Польша получит доступ к французским ядерным боеголовкам, скорее всего, для оснащения своих истребителей F-16 или F-35A.

Хотя польские официальные лица на протяжении многих лет призывали к заключению соглашения о ядерном сотрудничестве с Соединенными Штатами, европейские государства все чаще обсуждают возможность предоставления Францией доступа к своему ядерному арсеналу, чтобы дать членам Европейского союза возможность наносить ядерные удары независимо от Вашингтона.

В первую неделю апреля ВВС Франции перебросили истребители Rafale на авиабазу Шяуляй в Литве, расположенную в 130 километрах от российской границы, чтобы возглавить миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики. На третьей неделе апреля эти истребители имитировали вступление в боевое столкновение с истребителями Су-30СМ ВМФ России, выпущенными с баз в Калининградской области. Впоследствии Rafale участвовали в сопровождении стратегических бомбардировщиков Ту-22М3.

Размещение истребителей Rafale в Польше для беспрецедентных ядерных учений происходит на фоне стремительного расширения французского присутствия в Восточной Европе, как в воздухе, так и на земле, а также в контексте ключевой роли французских наземных подразделений, в основном состоящих из контрактников, в конфликте на Украине. Французские силы также играют ведущую роль в задержании и захвате в международных водах гражданских грузовых судов, перевозящих российские товары, особенно ископаемое топливо. Эти действия проводятся в рамках более широкой западной кампании, которая подвергается международной критике за отсутствие правового обоснования.

Истребители Rafale наносят ядерные удары с помощью ракет ASMP-A — крылатой ракеты средней дальности весом около 1200 килограммов, обладающей ограниченной дальностью в 300 километров. Ключевым преимуществом этой ракеты является ее скорость, составляющая 3 Маха, которая позволяет преодолевать хорошо защищенное воздушное пространство противника и затрудняет ее перехват по сравнению с дозвуковыми крылатыми ракетами, такими как SCALP. Ракета использует комбинацию инерциальной навигации и радиолокационного самонаведения на конечном участке траектории и несет боевую часть TN81 мощностью до 300 килотонн. ASMP-A — единственное ядерное оружие воздушного базирования, развернутое европейским государством.

Франция остается единственным ядерным государством без четкого плана по развертыванию истребителей пятого поколения. Отказ от закупки F-35 приведет к тому, что ее ВВС останутся единственными крупными военно-воздушными силами в Европе без таких самолетов. Это гарантирует, что ограниченность Rafale будет и дальше подрывать эффективность ее ядерного потенциала.

В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах открытия четвертой авиабазы для размещения истребителей с ядерным оружием и назвал продолжающийся конфликт на Украине фактором, повлиявшим на это решение. Первая новая эскадрилья ядерных истребителей Rafale достигнет оперативной готовности к 2033 году, а вторая — к 2036 году. Сообщалось, что в прошлом месяце французское правительство рассматривало варианты развертывания ядерных истребителей Rafale в Германии, после чего избранный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал провести переговоры с британскими и французскими коллегами о ядерном партнерстве или, по крайней мере, о ядерной безопасности в Европе. Поскольку Rafale не используются широко в Европе, соглашение о ядерном партнерстве может потребовать адаптации французских боеголовок для интеграции с истребителями F-16 или F-35, закупленных Польшей и другими членами НАТО.

В Европе сосредоточено больше всего ядерных государств, чем на любом другом континенте мира: две из пяти мировых ядерных державы — Великобритания и Франция, а также Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция, которые в случае войны также имеют гарантированный доступ к американским тактическим ядерным бомбам B61, развернутым на их территориях в рамках программы ядерного сотрудничества. Таким образом, семь из пятнадцати государств мира, обладающих ядерным оружием, находятся в Европе.

Существует вероятность, что страны, уже имеющие договоры о совместном использовании ядерного оружия с США, одновременно заключат такие же соглашения с Францией, чтобы уменьшить свою зависимость от Вашингтона. Однако неизвестно, сможет ли французская ядерная промышленность производить достаточное количество ядерных боеголовок не только для собственных нужд, но и для передачи другим членам НАТО.

В январе Макрон заявил, что наряду с интеграцией боеголовок в системы воздушного базирования, Франция и ее европейские партнеры будут работать над ускоренной разработкой нового дальнобойного оружия, подчеркнув необходимость создания потенциала, сопоставимого с новой российской гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Эти новые системы также могли бы сыграть ключевую роль в соглашениях о ядерном сотрудничестве.