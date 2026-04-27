Герой России Богдан: нейросеть уже помогает пилоту с выбором целей и обороной

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже помогают пилотам боевой авиации с выбором целей, а также в оборонительных действиях. Об этом в интервью ТАСС рассказал Герой России летчик-испытатель, шеф-пилот ОКБ Сухого в составе ОАК (входит в Ростех) Сергей Богдан.

"Я думаю, что разового дискретного перехода на искусственный интеллект не произойдет, но в настоящий момент искусственный интеллект присутствует при принятии определенных решений в процессе боевой работы. В частности, именно искусственный интеллект определяет наиболее опасные цели, делает определенные подсказки и, более того, иногда он непосредственно участвует в неких оборонительных действиях, даже без участия летчика", - сказал он.

По словам шеф-пилота, внедрение нейросетей в боевую авиацию является естественным процессом, поскольку того требуют современные боевые действия. "Я, например, в этом вижу только положительный фактор. Я думаю, что таковы требования современных боевых действий", - сказал летчик.